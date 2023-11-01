Μάχες σώμα με σώμα διεξάγονται πλέον στη Λωρίδα της Γάζας, με σημαντικές απώλειες τόσο στο ένοπλο σώμα της Χαμάς όσο και στις δυνάμεις του Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του IDF, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ κατάφεραν να «σπάσουν» την πρώτη γραμμή άμυνας της Χαμάς στη Βόρεια Γάζα και πλέον προωθούνται σε θέσεις πολύ κοντά στην πόλη της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν την υποστήριξη τόσο του πυροβολικού, όσο και της αεροπορίας και του ναυτικού. Παρόλα αυτά, δεν λείπουν οι απώλειες, καυώς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 16 ένστολοι Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες με τους ενόπλους της Χαμάς, ενώ δεν είναι λίγοι και οι τραυματίες.

«Η χερσαία επιχείρηση προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί», τόνισε ο Ντάνιελ Χαγκάρι, προσθέτοντας: «Με εκ των προτέρων σχεδιασμό, ακριβείς πληροφορίες και κοινές επιθέσεις από ξηρά, αέρα και θάλασσα, οι δυνάμεις μας διέρρηξαν τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

Γκάλαντ: Είμαστε κοντά στον στόχο μας

Κοντά στο στόχο που είναι η εξάλειψη της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ιρσαήλ, Γιόαβ Γκάλαντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Σκληρές μάχες γίνονται στη Γάζα. Οι IDF προχωρούν στον δρόμο για να νικήσουν τη Χαμάς», δήλωσε ο Γκάλαντ και πρόσθεσε: «Ο πόλεμος εξελίσσεται σύμφωνα με τους στόχους. Η Χαμάς υφίσταται σοβαρά πλήγματα».

«Περισσότερα από 10.000 πυρομαχικά έπεσαν στην πόλη της Γάζας, χιλιάδες στόχοι χτυπήθηκαν, χιλιάδες τοποθεσίες καταστράφηκαν, χιλιάδες τρομοκράτες εξοντώθηκαν», κατέληξε.

Χαλεβί: Αναγκαίο το τίμημα στον πόλεμο κατά της Χαμάς

Ο αρχηγός του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι δήλωσε από την πλευρά του ότι το «βαρύ και οδυνηρό τίμημα» που πληρώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς είναι «αναγκαίο», αφού σκοτώθηκαν 16 στρατιώτες την περασμένη ημέρα.

«Είμαστε στη μέση ενός πολέμου. Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος και θα τον πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε προληπτικοί και πολεμάμε τον εχθρό στο έδαφός τους, χτυπώντας τους στα μέρη όπου εργάζονταν στα σχέδιά τους και στις ίδιες τις περιοχές από τις οποίες προήλθαν οι κακοί τρομοκράτες», ανέφερε ο Halevi.

«Προχωράμε στα στάδια του πολέμου και επιχειρούμε στο έδαφος εντός του εδάφους του εχθρού, υποστηριζόμενοι από ακριβή και βαριά πυρά. Η δραστηριότητα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί ανάλογα με τα στάδια του πολέμου και τους στόχους του, όπως ορίζονται από την ισραηλινή κυβέρνηση», λέει.

