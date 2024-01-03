Λογαριασμός
Έγινε στάχτη: Ό,τι απέμεινε από το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών που τυλίχτηκε στις φλόγες - Φωτογραφίες

Η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μεταμόρφωσε το Airbus σε μια άμορφη μάζα, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν το αεροσκάφος στο φως της ημέρας.

αεροπλάνο

Ελάχιστα απέμειναν από το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών που τυλίχτηκε στις φλόγες χθες, κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μεταμόρφωσε το Airbus σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν το αεροσκάφος στο φως της ημέρας.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης όλων των επιβατών του Airbus Α350, χάρη στην οποία και οι 379 επιβαίνοντες βγήκαν ζωντανοί  από την καμπίνα μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα, χάρη στην ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την πιστή τήρηση όσων προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες.

Δείτε φωτογραφίες:

αεροσκάφη

αεροσκάφη

αεροσκάφη

αεροσκάφη

Πηγή: skai.gr

