Ελάχιστα απέμειναν από το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών που τυλίχτηκε στις φλόγες χθες, κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Η φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μεταμόρφωσε το Airbus σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες έρχονται στη δημοσιότητα και δείχνουν το αεροσκάφος στο φως της ημέρας.

Τον γύρο του κόσμου κάνει η εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης όλων των επιβατών του Airbus Α350, χάρη στην οποία και οι 379 επιβαίνοντες βγήκαν ζωντανοί από την καμπίνα μέσα σε μόλις 90 δευτερόλεπτα, χάρη στην ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την πιστή τήρηση όσων προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις τόσο από το πλήρωμα όσο και από τους επιβάτες.

Δείτε φωτογραφίες:

More images of what is left of the #JapanAirlines #A350 which operated flight #JAL516便 yesterday. Had it not been for the crew, this could have been one of the worst #aviation disasters of our time. Kudos to each one of them and @JAL_Official_jp#AvGeek

📷 - AFP, AP/Kyodo News pic.twitter.com/Ac0xXdswbF — VT-VLO (@Vinamralongani) January 3, 2024

Πηγή: skai.gr

