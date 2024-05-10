Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε τραυματίες στους ρωσικούς βομβαρδισμούς του Χαρκόβου

Η επίθεση ανοίγει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο, δύο και πλέον χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή

Τουλάχιστον 2 νεκροί και 5 τραυματίες στους ρωσικούς βομβαρδισμούς του Χαρκόβου

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικούς συνοριακούς οικισμούς στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου, που εξαπολύθηκαν παράλληλα με χερσαία επίθεση, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Βοβτσάνσκ και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε γειτονικό χωριό, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Χάρκοβο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark