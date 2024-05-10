Τουλάχιστον 2 νεκροί και 5 τραυματίες στους ρωσικούς βομβαρδισμούς του Χαρκόβου

Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν σε σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε ουκρανικούς συνοριακούς οικισμούς στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου, που εξαπολύθηκαν παράλληλα με χερσαία επίθεση, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Βοβτσάνσκ και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε γειτονικό χωριό, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

