Σάνεν Ντόχερτι: Με την κατάλληλη θεραπεία «θέλω να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια»

Στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς του podcast «Let's Be Clear», η δημοφιλής ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210», Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty) με καλεσμένο τον ογκολόγο της Δρ Λόρενς Πίρο(Dr. Lawrence Piro), συζήτησαν για την εξέλιξη των θεραπειών του καρκίνου τα τελευταία χρόνια.

«Πάντα μιλάω για το γεγονός ότι πρέπει να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια και μετά θα υπάρξει θεραπεία με Τ-κύτταρα. Θα υπάρξουν πολύ περισσότερες επιλογές που θα δώσουν άλλα πέντε χρόνια. Στη συνέχεια, σε αυτά τα πέντε χρόνια, θα υπάρχει μια άλλη ομάδα επιλογών και τελικά θα υπάρξει θεραπεία», είπε η Ντόχερτι στο podcast.

Σημειώνεται ότι η διάσημη πρωταγωνίστρια διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2015. Μέσα από ένα πολύ δύσκολο ταξίδι, σε συνέντευξή της στο PEOPLE τον Νοέμβριο αποκάλυψε ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά.

Και οι δύο τόνισαν τη σημασία εύρεσης του σωστού πρωτοκόλλου για κάθε ασθενή ενώ ο γιατρός της περιέγραψε το ταξίδι ως μια ιπποδρομία καθώς οι ασθενείς ελπίζουν και περιμένουν τις νέες θεραπείες.

«Λέω πάντα ότι είναι σημαντικό να θεωρούμε κάθε θεραπεία ως ένα άλογο, και σε μια ιπποδρομία θέλετε να ιππεύσετε κάθε άλογο όσο το δυνατόν περισσότερο, και στη συνέχεια να ιππεύσετε το επόμενο άλογο όσο το δυνατόν περισσότερο… Ελπίζετε ότι θα κάνετε μερικούς γύρους και μετά θα υπάρχει συνολικά ένα άλλο νέο σύνολο αλόγων για να ιππεύσετε, για να κάνετε την κούρσα πολύ μεγαλύτερη», είπε ο Λόρενς Πίρο.

«Καβαλάω αυτά τα άλογα για να φτάσω στο καινούργιο σετ αλόγων και προσπαθώ να κάνω αυτό στο οποίο βρίσκομαι τώρα να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο», συμπλήρωσε η διάσημη «Μπρέντα Γουόλς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

