Πενήντα έξι άτομα ύποπτα κυρίως για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και λαθραία διακίνηση ανθρώπων και καταζητούμενα από 18 χώρες συνελήφθησαν σήμερα στην Τουρκία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Οι ύποπτοι, οι οποίοι συνελήφθησαν σε 11 από τις 81 τουρκικές επαρχίες, μεταξύ των οποίων αυτές της Κωνσταντινούπολης (βορειοδυτικά), της Αττάλειας (νότια) και της Σμύρνης (δυτικά), καταζητούνταν κυρίως από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ινδία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Σε βάρος ορισμένων απ' αυτούς είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και από την Interpol.

Οι ύποπτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, μαστροπεία, ξέπλυμα χρημάτων ή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

«Θα τους κλείσουμε όλους στο κλουβί, έναν-έναν», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Η τουρκική αστυνομία έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τις επιχειρήσεις σε βάρος μελών του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, μερικά από τα οποία είχαν βρεί από καιρό καταφύγιο στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

