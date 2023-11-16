Γαλλία: Άυξηση κατά 15% των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας το 2022

Περίπου 244.000 κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας κατέγραψαν το 2022 οι αστυνομικές αρχές της Γαλλίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2021, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών. Το 87% των θυμάτων είναι γυναίκες και το 89% των κατηγορουμένων είναι άνδρες. Μόνο ένα στα τέσσερα θύματα υπέβαλε μήνυση, σύμφωνα με στοιχεία της Υπουργικής Στατιστικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (SSMSI).

«Σε ένα πλαίσιο ελευθερίας του λόγου και βελτίωσης των συνθηκών υποδοχής των θυμάτων από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της χωροφυλακής, ο αριθμός των καταγεγραμμένων θυμάτων έχει διπλασιαστεί από το 2016», επισημαίνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση Τύπου.

