Ισραηλινοί κομάντο ερευνούν «κάθε κτίριο και όροφο» στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Μέλη των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ ερευνούν κάθε κτίριο και κάθε όροφο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, στο συγκρότημα όπου παραμένουν ακόμη εκατοντάδες ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό, ανέφερε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

«Η επιχείρηση αυτή σχεδιάστηκε επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καλά κρυμμένη τρομοκρατική υποδομή στο συγκρότημα», είπε ο αξιωματούχος αυτός, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπλα και εξοπλισμός της Χαμάς βρέθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. «Η Χαμάς εργαζόταν συστηματικά για να κρύψει τις υποδομές και τις αποδείξεις» στα νοσοκομεία της Γάζας, πρόσθεσε.

Η Χαμάς διαψεύδει ότι χρησιμοποιεί ως βάσεις της τις ιατρικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

