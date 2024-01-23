Όσκαρ 2024: Ρεκόρ υποψηφιοτήτων oι γυναίκες δημιουργοί για Καλύτερη Ταινία

Οι γυναίκες σκηνοθέτριες πέτυχαν ένα σημαντικό ορόσημο στις υποψηφιότητες στα φετινά Όσκαρ.

Για πρώτη φορά στην 96χρονη ιστορία των βραβείων Όσκαρ τρεις από τις 10 ταινίες που προτάθηκαν στην κατηγορία της «Καλύτερης Ταινίας» είναι από γυναίκες δημιουργούς.

Συγκεκριμένα, είναι η ταινία «Anatomy of a Fall» της Ζυστίν Τριετ (Justine Triet), η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig) και η ταινία «Past Lives» της Σελίν Σονγκ (Celine Song).

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες είναι οι ταινίες «American Fiction», «Killers of the Flower Moon», «Maestro» «Oppehneimer», «The Holdovers», «Poor Things» και «The Zone of Interest».

Στην κατηγορία της «Σκηνοθεσίας», η Ζυστίν Τριετ έγινε η όγδοη δημιουργός που είναι υποψήφια και η μοναδική γυναίκα για φέτος.

Επιπλέον, η Έμα Στόουν(Emma Stone) έγινε η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ, που πρωταγωνιστεί σε ταινία (Poor Things) η οποία απέσπασε δύο υποψηφιότητες, Α' Γυναικείου Ρόλου και «Καλύτερης Ταινίας» την ίδια χρονιά. Η πρώτη ήταν η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ με την ταινία «Nomadland» που κέρδισε και τα δύο αγαλματίδια.

Επίσης, η Γκέργουιγκ είναι η πρώτη σκηνοθέτρια οι τρεις πρώτες ταινίες της οποίας «Barbie», «Little Women» και «Ladybird», έλαβαν υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για την κορυφαία γιορτή του κινηματογράφου ανέλαβαν η ηθοποιός Ζαζί Μπιτζ (Zazie Beetz) και Τζακ Κουέιντ (Jack Quaid). Σύμφωνα με το Deadline, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου, στο Λος Αντζελες με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.