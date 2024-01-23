Το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν «Εθνική Συσπείρωση» εμφανίζεται να έρχεται πρώτο, με ποσοστό 27%, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, όπου θα κατέλθει με επικεφαλής τον 29χρονο πρόεδρό του Ζορντάν Μπαρντελά, αναφέρει δημοσκόπηση της εταιρίας OpinionWay η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της γαλλικής εφημερίδας ‘'Les Echos" και το Radio Classique. Την δεύτερη θέση, με ποσοστό 20%, εμφανίζεται να καταλαμβάνει η προσκείμενη στον πρόεδρο Μακρόν συμπαράταξη κομμάτων, η οποία δεν έχει ακόμα ανακοινώσει το πρόσωπο που θα τεθεί επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της.

Στην αριστερά, προηγείται η λίστα του Σοσιαλιστικού κόμματος με επικεφαλής τον Ραφαέλ Γκλιουξμάν με 10% των προθέσεων ψήφου, ενώ ακολουθούν η λίστα του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», του Ζαν Λυκ Μελανσόν, με 8% και οι Πράσινοι με 6%. Οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι και το επίσης ακροδεξιό κίνημα του Ερίκ Ζεμούρ βρίσκονται δίπλα - δίπλα, με ποσοστά της τάξης του 8%.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, το μείζον ζήτημα που απασχολεί τους Γάλλους είναι η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, ενώ το αγροτικό ζήτημα ενδέχεται να έρθει ορμητικά στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου που δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Τέλος υπογραμμίζεται, ότι σύμφωνα με το OpinionWay, μόνο το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι «ενδιαφέρεται» για την προεκλογική εκστρατεία, σε σύγκριση με το 59% την ίδια περίοδο του 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

