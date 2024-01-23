Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείου στην πόλη Μποκού της βορειοανατολικής Γκάνας, ανέφερε σήμερα τοπικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η επίθεση σημειώθηκε χθες Δευτέρα, όταν λεωφορείο δέχθηκε καταιγισμό πυρών λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του από την Μποκού με προορισμό αγορά γειτονικής κοινότητας.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Χάμζα Αμάντου ανέφερε πως από τα πυρά σκοτώθηκαν δύο άνδρες και τέσσερις γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο, ενώ συνολικά επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε δύο νοσοκομεία.

Στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και εκτελούν περιπολίες για τον εντοπισμό των δραστών και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές επέβαλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Μποκού, η οποία απέχει λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.