Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν την Παρασκευή όταν έκρηξη σε προάστιο της Ουάσιγκτον ισοπέδωσε ένα σπίτι στο οποίο είχαν κληθεί για διαρροή αερίου. Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν επίσης.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν στο σπίτι στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια, μετά από αναφορά για μυρωδιά αερίου λίγο μετά τις 19:30 και η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 30 λεπτά αργότερα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

⚠️Update- Loudon County, Virginia Fire fighters arrived on scene about a suspected gas leak minutes later, the house exploded. One firefighter has died eight other firefighters injured, two civilians injured they are in the hospital now. pic.twitter.com/Z3fzQcJB9j — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) February 17, 2024

Η έκρηξη και η πυρκαγιά σημειώθηκαν ενώ οι πυροσβέστες βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τζέιμς Γουίλιαμς, βοηθός επικεφαλής επιχειρήσεων για το τμήμα πυροσβεστικής και διάσωσης της κομητείας Λούντον.

«Λίγο μετά την άφιξη, με πυροσβέστες μέσα, στο σπίτι σημειώθηκε έκρηξη», είπε ο Ουίλιαμς.

Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε, ενώ εννέα άλλοι, αλλά και δύο άτομα ακόμα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με κάποιους να είναι σοβαρά τραυματισμένοι, είπε ο Ουίλιαμς.

«Έχουμε όλους τους πυροσβέστες έξω από το κτίριο. Η φωτιά θα συνεχίσει να σιγοκαίει», είπε ο Ουίλιαμς ενώ ανέφερε ότι το σπίτι έχει υποστεί «ολική καταστροφή».



Πηγή: skai.gr

