Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε σήμερα ότι «έκανε τα πάντα» για τη χώρα του προτού συμφωνήσει στο νέο ευρωπαϊκό πακέτο βοήθειας ύψους 50 δισεκ. ευρώ για την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι απέτρεψε τον κίνδυνο να χάσει η Βουδαπέστη ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ομόφωνα χθες Πέμπτη να προσφέρουν επιπλέον βοήθεια ύψους 50 δισεκ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε πολύ γρήγορα, παρά το γεγονός ότι επί εβδομάδες η Ουγγαρία – μια χώρα που αρνείται να στείλει όπλα στην Ουκρανία μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Ρωσία -- εξέφραζε την αντίθεσή της στην παροχή επιπλέον πόρων στο Κίεβο, ένα ζήτημα στο οποίο είχε ασκήσει βέτο τον Δεκέμβριο.

Στην καθιερωμένη συνέντευξή του στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό σήμερα ο Ορμπάν δήλωσε ότι η χθεσινή συμφωνία ήταν καλή.

«Έκανα τα πάντα», τόνισε. «Αν δεν είχε επιτευχθεί αυτή τη συμφωνία και η Ουγγαρία εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το δικαίωμά της στο βέτο, τότε οι 26 χώρες μέλη θα είχαν συμφωνήσει να στείλουν τα χρήματα στην Ουκρανία (…) και θα είχαν πάρει πόρους που προορίζονταν για την Ουγγαρία και θα τους έστελναν και αυτούς στην Ουκρανία. Αυτό γιατί θα ήταν καλό;», διερωτήθηκε.

«Δεν στέλνουμε όπλα (στην Ουκρανία), παίρνουμε τα χρήματά μας από τις Βρυξέλλες και θα συνεισφέρουμε στην πολιτική χρηματοδότηση της Ουκρανίας», εξήγησε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Αφού αποδέσμευσε τον Δεκέμβριο κάποιους από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για την Ουγγαρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παρακρατά περίπου 20 δισεκ. ευρώ από τη Βουδαπέστη λόγω των ανησυχιών για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία.

Ο Ορμπάν στη σημερινή του συνέντευξη επανέλαβε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος από την έναρξη του πολέμου και «ο χρόνος είναι με το μέρος της ρωσικής πλευράς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

