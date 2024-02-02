Αγρότες που διαμαρτύρονται εμποδίζουν τα φορτηγά να διασχίσουν τα βελγοολλανδικά σύνορα

Αγρότες που διαμαρτύρονται έχουν αποκλείσει μεθοριακά περάσματα ανάμεσα στο Βέλγιο και την Ολλανδία, ανέφεραν σήμερα μέσω της πλατφόρμας X βελγικά και ολλανδικά κέντρα παρακολούθησης της κυκλοφορίας.
Το μεθοριακό πέρασμα προς την Αμβέρσα, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου και δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, είναι ένα από αυτά που έχουν αποκλειστεί.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι περισσότεροι διαδηλωτές έρχονται από το Βέλγιο και μερικοί είναι Ολλανδοί.
