Η Αρμενία δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στη Ρωσία ως κύριο αμυντικό και στρατιωτικό εταίρο της επειδή η Μόσχα την έχει επανειλημμένα απογοητεύσει, έτσι το Γερεβάν πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

Η Αρμενία, μια μικρή πρώην σοβιετική δημοκρατία που συνορεύει με τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν και την Τουρκία, βασιζόταν στη Ρωσία ως μεγάλη συμμαχική δύναμη, αν και ο Πασινιάν έχει προκαλέσει το θυμό του Κρεμλίνου αμφισβητώντας τα θεμέλια της συμμαχίας.

«Χρειάζεται να κατανοήσουμε με ποιόν μπορούμε πραγματικά να διατηρήσουμε στρατιωτικοτεχνικές και αμυντικές σχέσεις», είπε ο Πασινιάν μιλώντας στο δημόσιο ραδιοσταθμό Armenian Public Radio, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας.

«Προηγουμένως το πρόβλημα αυτό ήταν απλό επειδή δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα (...) Προηγουμένως 95-97% των αμυντικών σχέσεών μας ήταν με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο για αντικειμενικούς όσο και για υποκειμενικούς λόγους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Πασινιάν, η Αρμενία θα πρέπει να σκεφτεί ποιούς δεσμούς ασφαλείας θα πρέπει να οικοδομήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, την Ινδία και τη Γεωργία.

Ο Πασινιάν λέει πως η Ρωσία εγκατέλειψε την Αρμενία, όταν το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε μια στρατιωτική επιχείρηση αστραπή, με την οποία ανέκτησε τον έλεγχο του αποσχισθέντος θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, προκαλώντας την έξοδο των Αρμενίων που ζούσαν εκεί.

Η Ρωσία υποστηρίζει πως η αποτυχία του ίδιου του Πασινιάν να διευθετήσει τις περίπλοκες αντιπαλότητες στο Νότιο Καύκασο ευθύνεται για την ήττα, το 2023, των αρμένιων μαχητών στο Καραμπάχ.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει κατηγορήσει τη Γαλλία ότι σπέρνει τους σπόρους ενός νέου πολέμου προμηθεύοντας όπλα στην Αρμενία, με την οποία φλερτάρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

