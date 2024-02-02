Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είπε πως «κατανοεί» τις δυσκολίες των αγροτών που διαδηλώνουν για μέρες σε χώρες της Ευρώπης, ειδικά στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στη Γερμανία, τόνισε μολαταύτα πως την ανησυχεί το ότι τα κράτη παρατείνουν τις κρατικές ενισχύσεις, αντί να προχωρήσουν στην κατ’ αυτήν «απαραίτητη» δημοσιονομική σταθεροποίηση.

Μιλώντας στον Τύπο η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα διαβεβαίωσε πως «κατανοεί, από ανθρώπινη άποψη» ότι οι αγρότες «αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες» και «δεν είναι εύκολο να κάνει κάποιος τη δουλειά που κάνουν».

Όμως αν η διάθεση ενισχύσεων «βάζει τις κυβερνήσεις με την πλάτη στον τοίχο και τις εμποδίζει να κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο για να ενισχυθούν οι οικονομίες τους, υπάρχει κίνδυνος να έρθει η στιγμή που ίσως το μετανιώσουν», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ επιμένει εδώ και μήνες ότι τα κράτη, ιδιαίτερα τα πιο πλούσια, πρέπει προοδευτικά να τερματίσουν τα μέτρα στήριξης που είχαν προωθήσει για να στηρίξουν τις οικονομίες τους επί πανδημίας, κατόπιν για να αμβλύνουν το πληθωριστικό σοκ, και τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα τον κίνδυνο τα κράτη να αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν οικονομικά σοκ χωρίς τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια, καθώς τα επιτόκια δανεισμού έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

«Συζήτησα με ορισμένο αριθμό αξιωματούχων, ιδίως υπουργούς Οικονομικών, που αναγνωρίζουν την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική σταθεροποίηση, αλλά λένε επίσης πως είναι δύσκολο να τερματίσουν την υποστήριξη», είπε.

Το ΔΝΤ εισηγείται να «εξετάσετε με συνολικό τρόπο πώς να αποκτήσετε τα απαραίτητα περιθώρια. Μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας; Να εγγυηθείτε την ποιότητα των δαπανών σας; Υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορείτε να κάνετε;»

Οι κυβερνήσεις βρίσκονται «υπό τεράστια πίεση να επενδύσουν στην ανταγωνιστικότητα, στην πράσινη οικονομία, στην κατάρτιση και στα ταλέντα όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία, από πού θα μπορέσουν να έλθουν όλα αυτά τα χρήματα; Η εξυπηρέτηση του χρέους αυξάνεται. Η δημόσια υποστήριξή σας αυξήθηκε για καλούς λόγους και πιέζεστε να συνεχίσετε να ξοδεύετε», επέμεινε η κυρία Γκεοργκίεβα.

Οι διαδηλώσεις των αγροτών στη Γαλλία και στη Γερμανία ειδικά εξώθησαν τις κυβερνήσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του καγκελάριου Όλαφ Σολτς να πολλαπλασιάσουν τις εξαγγελίες τους.

Στη Γαλλία, πέρα από την ενίσχυση των νόμων EGalim (σ.σ. États généraux de l'alimentation), που είχαν σκοπό να εμποδιστεί οι παραγωγοί να πληρώνουν το κόστος των πολέμων τιμών μεταξύ διανομέων, και την χαλάρωση διαφόρων κανόνων, η κυβέρνηση εξήγγειλε μέτρα με κόστος περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ.

