Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει στην Αυστραλία η εικόνα τριών παιδιών ιθαγενών που είναι δεμένα με καλώδιο. Δράστης άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήθελε να τα ακινητοποιήσει μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Η αστυνομία είπε ότι ο άνδρας προέβη στις συγκεκριμένες πράξεις αφού βρήκε το εξάχρονο κορίτσι και δύο αγόρια ηλικίας επτά και οκτώ, να κολυμπούν σε μία πισίνα ακατοίκητου κτιρίου.

Ο άνδρας κατηγορείται τώρα για επίθεση.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει δύο από τα παιδιά δεμένα και να κλαίνε.

Ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν «σοκαρισμένοι» από το βίντεο.

Οι αρχές είπαν ότι ο 45χρονος άνδρας τους τηλεφώνησε τη Δευτέρα για να καταγγείλει το περιστατικό στο Μπρουμ, περίπου 2.000 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ, λέγοντάς τους ότι είχε βρει τα παιδιά σε μια «εγκαταλελειμμένη πισίνα».

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν είδαν δύο παιδιά «σωματικά ακινητοποιημένα» με καλώδια ενώ αργότερα βρήκαν το μεγαλύτερο αγόρι που είχε τραπεί σε φυγή, ανακοίνωσε η αστυνομία του WA.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνει δύο παιδιά - που φαίνεται να είναι αυτόχθονα - σε ένα δρόμο, ενώ οι παρευρισκόμενοι παροτρύνουν έναν άνδρα, ο οποίος είναι λευκός, να τα αφήσει να φύγουν.

Οι διασώστες εξέτασαν τα δύο παιδιά στο σημείο και λίγο αργότερα επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία είπε ότι η «δύναμη που χρησιμοποιήθηκε για να συγκρατήσει» τα τρία παιδιά «δεν ήταν ανάλογη» δεδομένης της ηλικίας και της ευαλωτότητάς τους.

Η επίτροπος για τα παιδιά της πολιτείας, Jacqueline McGowan-Jones, είπε ότι ενοχλήθηκε από το βίντεο.

"Φαίνεται ότι πρόκειται για πολύ μικρά παιδιά. Φαίνονται πολύ φοβισμένα από την κατάσταση. Ο άντρας είναι αρκετά μεγαλόσωμος και φαίνεται να είναι πολύ νευρικός", είπε η Jacqueline McGowan-Jones στην Australian Broadcasting Corporation την Τρίτη.

"Δεν έχουν τη νευροανάπτυξη για να κατανοήσουν την αιτία και το αποτέλεσμα, τις συνέπειες και τις ενέργειες. Και αυτό είναι νομικά γνωστό", πρόσθεσε.

Ο άνδρας έλαβε εγγύηση και πρόκειται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 25 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πρόσφατα κυβερνητικά δεδομένα, οι ιθαγενείς Αυστραλοί ηλικίας 10-17 ετών έχουν 29 φορές περισσότερες πιθανότητες από τα παιδιά που δεν είναι αυτόχθονες να βρεθούν υπό κράτηση. Τα δέκα είναι η ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης στη Δυτική Αυστραλία.



Πηγή: skai.gr

