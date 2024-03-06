Την στιγμή που μια ηλικιωμένη βρέθηκε στον αέρα καθώς το παλτό της πιάστηκε στα ρολά ενός καταστήματος, κατέγραψε κάμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την 71χρονη Άννι Χιους να στέκεται έξω από μίνι μάρκετ στο Τόντεγκ της Νότιας Ουαλίας.



Η γυναίκα στεκόταν με την πλάτη στην είσοδο, το κάτω μέρος του παλτού της πιάστηκε στο ρολό του καταστήματος το οποίο καθώς ανέβαινε τη σήκωσε στον αέρα, αφήνοντάς την να κρέμεται ανάποδα και να προσπαθεί απεγνωσμένα να πιάσει το καροτσάκι με τα ψώνια.

Μιλώντας στο σπίτι της, που βρίσκεται κοντά στο κατάστημα, η Άννι είπε: «Στεκόμουν εκεί όταν το παλτό μου πιάστηκε και με πήρε πάνω.«Οι άνθρωποι λένε ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, όχι,Είμαι τυχερή που έχω καλή αίσθηση του χιούμορ» δήλωσε χαριτολογώντας σύμφωνα με τη Daily Mail.Μέσα σε λίγα λεπτά, ο καταστηματάρχης σπεύδει έξω και σπεύδει να ξεκρεμάσει την ηλικιωμένη, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.Το βίντεο αναρτήθηκε από το κατάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral.

