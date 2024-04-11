Αυτόχθονη προσέφυγε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εναντίον της απόλυτης απαγόρευσης της άμβλωσης στην Ονδούρα, αφού εμποδίστηκε να τερματίσει κύηση η οποία οφειλόταν σε βιασμό, γνωστοποίησαν χθες Τετάρτη διεθνής και τοπικές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η 34χρονη προσφεύγουσα, που κατονομάζεται με το ψευδώνυμο Φαούσια, «είναι αυτόχθονη και υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της φυλής Νάουα, επιζήσασα σεξουαλικής επίθεσης, που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει εξαναγκαστική μητρότητα, εξαιτίας της απόλυτης απαγόρευσης της άμβλωσης σε ισχύ» στην Ονδούρα κι εξαιτίας του ότι δεν ήταν διαθέσιμο την εποχή που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα το αντισυλληπτικό χάπι της επόμενης μέρας (η χρήση του οποίου εγκρίθηκε ξανά τον Μάρτιο του 2023), εξήγησαν η ΜΚΟ Κέντρο για τα Αναπαραγωγικά Δικαιώματα και τέσσερις ονδουριανές συλλογικότητες με κοινή ανακοίνωσή τους.

Η Φαούσια «υπέστη επίθεση από δυο άνδρες και βιάστηκε από τον έναν σε αντίποινα για το έργο της με σκοπό την υπεράσπιση της περιοχής» της, στον νομό Ολάντσο (ανατολικά), με αποτέλεσμα «να μείνει έγκυος», αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς.

Η Ρεχίνα Φονσέκα, διευθύντρια του Κέντρου Δικαιωμάτων της Γυναίκας, που τη βοήθησε να καταγγείλει την κατάσταση που αντιμετώπισε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το θύμα «έχει αποφασίσει να φθάσει μέχρις εσχάτων για να εξασφαλίσει δικαιοσύνη» και να αποτραπεί το ενδεχόμενο άλλες γυναίκες να έχουν τη δική της μοίρα.

Η προσφυγή στην υπηρεσία αυτή των Ηνωμένων Εθνών σκοπό έχει να εξασφαλιστεί η έκδοση «οδηγίας της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (...) προκειμένου να αναγκαστεί το κράτος της Ονδούρας να τροποποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο», εξηγείται στην ανακοίνωση.

Δυνάμει της νομοθεσίας στην Ονδούρα, η άμβλωση απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση ανεξαιρέτως, ακόμη κι αν η εγκυμοσύνη οφείλεται σε βιασμό, ακόμη κι αν το έμβρυο έχει σοβαρές δυσπλασίες, ακόμη κι αν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της μέλλουσας μητέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

