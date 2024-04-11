Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες στη Μεσόγειο χθες Τετάρτη, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα της Ιταλίας, πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν τουλάχιστον 30 άνθρωποι ανατράπηκε κάπου 30 ναυτικά μίλια (55 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά της νήσου Λαμπεντούζα, στα διεθνή ύδατα.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν, περιπολικά περισυνέλεξαν αρκετούς ναυαγούς, συνέχισε το ιταλικό λιμενικό, προσθέτοντας πως ορισμένοι πέθαναν εξαιτίας υποθερμίας καθώς μεταφέρονταν στη Λαμπεντούζα.

Οι ιταλικές αρχές ανέφεραν χθες βράδυ πως καταμέτρησαν 23 επιζήσαντες που μεταφέρθηκαν στο ιταλικό νησάκι, ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία.

Ωστόσο, το πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε πως ο ένας από τους 23 υπέκυψε, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων του ναυαγίου σε 9, προσθέτοντας πως έξι ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Το ένα από τα θύματα ήταν μικρό παιδί, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές.

Οι περιστάσεις του πολύνεκρου ναυαγίου δεν είναι σαφείς. Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες για τον αριθμό των αγνοουμένων. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη ούτε από πού είχε αποπλεύσει το πλεούμενο.

Σκάφη με μετανάστες συχνά ξεκινούν τον ριψοκίνδυνο διάπλου της Μεσογείου από τη Λιβύη, την Τυνησία και την Αίγυπτο.

Ο αριθμός των μεταναστών που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη διά θαλάσσης καταγράφει νέα αύξηση φέτος. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας καταμετρά ήδη πάνω από 150.000 αφίξεις μεταναστών χωρίς έγγραφα από την αρχή της χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.