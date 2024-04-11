Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν αίτημα της Αυστραλίας να τερματιστεί η δίωξη για κατασκοπεία σε βάρος του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Το αυστραλιανό κοινοβούλιο υιοθέτησε τον Φεβρουάριο ψήφισμα, υπέρ του οποίου τάχθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι, με το οποίο ζητεί να μπει τέλος στη μακρόχρονη δικαστική περιπέτεια του 52χρονου Αυστραλού.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ, που συνελήφθη πριν από ακριβώς πέντε χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραμένει φυλακισμένος σε λονδρέζικη φυλακή υψίστης ασφαλείας και συνεχίζει τον αγώνα για να αποφύγει την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Αντιμετωπίζει δίωξη από την αμερικανική δικαιοσύνη διότι αποκάλυψε από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, πάνω απ’ όλα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, και διατρέχει κίνδυνο αν εκδοθεί και καταδικαστεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως ακόμη και 175 ετών.

«Το εξετάζουμε», απάντησε λακωνικά ο πρόεδρος Μπάιντεν ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν υπάρχει αμερικανική απάντηση στο αυστραλιανό αίτημα, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

Η βρετανική δικαιοσύνη απαίτησε στα τέλη Μαρτίου νέες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ για τη μεταχείριση της οποίας θα τύχει ο Αυστραλός εάν εκδοθεί, ιδίως πως δεν θα του επιβληθεί η θανατική ποινή, ελλείψει των οποίων μπορεί να δώσει στον Τζούλιαν Ασάνζ δικαίωμα να καταθέσει ύστατη προσφυγή εναντίον της έκδοσης.

«Κάντε το σωστό, εγκαταλείψτε τη δίωξη», σχολίασε η σύζυγος του Αυστραλού, η Στέλλα Ασάνζ, που έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τη χειροτέρευση της σωματικής και ψυχικής κατάστασής του και εκφράζει τον φόβο πως «θα πεθάνει» αν εκδοθεί.

Για τους υποστηρικτές του Τζούλιαν Ασάνζ, η μαραθώνια δικαστική μάχη είναι στην πραγματικότητα αγώνας για την ελευθερία του Τύπου.

Η Ουάσιγκτον αντιτείνει πως ο ιδρυτής του WikiLeaks έθεσε σε κίνδυνο πολλές ζωές φέρνοντας στο φως τα αμερικανικά έγγραφα, στα οποία κατονομάζονταν ιδίως πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο νυν αρχισυντάκτης του WikiLeaks, ο Κρίστιν Χράφνσον, αντέδρασε χθες καλώντας να δοθεί «πολιτική λύση», παροτρύνοντας τις αρχές της Αυστραλίας να «συνδέσουν αυτή την υπόθεση με μελλοντικές συμφωνίες» για το εμπόριο και τη διμερή συνεργασία με τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να δείξουν τόλμη και να πουν ‘δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε αν δεν εγκαταλείψετε τη δίωξη σε βάρος του Τζούλιαν Ασάνζ’», εξήγησε ο κ. Χράφνσον στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστήριξης στον ιδρυτή του WikiLeaks στο κέντρο του Λονδίνου.

Αναμένεται να γίνουν σήμερα αρκετές ακόμη συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο σε ένδειξη υποστήριξης στον Τζούλιαν Ασάνζ, καθώς συμπληρώνεται η πέμπτη επέτειος από τη σύλληψή του.

Την 11η Απριλίου 2019, ο Τζούλιαν Ασάνζ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία και μεταφέρθηκε βιαίως εκτός της πρεσβείας του Ισημερινού στο Λονδίνο. Είχε καταφύγει σ’ αυτήν το 2012, για να αποφύγει την πιθανή έκδοση του στη Σουηδία, όπου διενεργούνταν έρευνες σε βάρος του για βιασμό —έχουν έκτοτε μπει στο αρχείο— αλλά πάνω απ’ όλα στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν για ηλεκτρονική πειρατεία και κατασκοπεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

