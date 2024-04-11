«Rolex-gate» στο Περού: Κατάσχεση τριών ρολογιών και βραχιολιού

Η περουβιανή εισαγγελία προχώρησε χθες Τετάρτη στην κατάσχεση τριών ρολογιών και βραχιολιού, στην καρδιά σκανδάλου στο οποίο ενεπλάκη η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, που διαβεβαιώνει πως τα είδη αυτά της τα είχαν «δανείσει».

«Η κατηγορούσα αρχή αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάσχεση, χωρίς διαταγή δικαστηρίου. Το επιχείρημα είναι πως τα είδη αυτά θα μπορούσαν να είναι απολεσθέντα», είπε στον Τύπο ο Ουμπέρτο Αβάντο, δικηγόρος του κυβερνήτη του νομού Αγιακούτσο των Άνδεων, του Ουιλφρέδο Οσκορίμα, που φέρεται να δάνεισε τα πολυτελή είδη στην κυρία Μπολουάρτε.

Η αρχηγός του κράτους βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έρευνα για «παράνομο πλουτισμό», αφού απαθανατίστηκε να φοράει τα ακριβά ρολόγια στην καρδιά του σκανδάλου που ο Τύπος βάφτισε «Rolex-gate».

Την περασμένη εβδομάδα, κατέθεσε σε εισαγγελείς πως διέπραξε «σφάλμα» αποδεχόμενη τα ρολόγια από τον «φίλο» της νομάρχη της Αγιακούτσο, προσθέτοντας πως έκτοτε τού τα επέστρεψε.

Τα ρολόγια και το βραχιόλι κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια παρουσίασής τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον κ. Αβάντο.

Το σκάνδαλο ξέσπασε τη 15η Μαρτίου, όταν ειδησεογραφικός ιστότοπος άρχισε να αναρτά φωτογραφίες στις οποίες η κυρία Μπολουάρτε εικονίζεται να φορά τα πολυτελή ρολόγια ενώ ήταν στην κυβέρνηση, μεταξύ του 2021 και του 2022. Το σπίτι της σε προάστιο της πρωτεύουσας και το προεδρικό γραφείο ερευνήθηκαν από αστυνομικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο πλαίσιο της έρευνας την 30ή Μαρτίου. Δεν βρέθηκε κανένα ρολόι.

Ακόμη και στην περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της, η πρόεδρος, δυνάμει του Συντάγματος, δεν θα δικαστεί παρά μετά τον Ιούλιο του 2026, ή αλλιώς αφού ολοκληρωθεί η θητεία της.

Η κυρία Μπολουάρτε, 61 ετών, αντιμετώπιζε ήδη έρευνα με πολύ πιο βαρύ κατηγορητήριο, για «γενοκτονία», «ανθρωποκτονίες κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις» και «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών», εξαιτίας των θανάτων 50 και πλέον ανθρώπων και τους τραυματισμούς εκατοντάδων στις πολύμηνες ταραχές που ακολούθησαν την ορκωμοσία της, τον Δεκέμβριο του 2022.

Έγινε υπηρεσιακή πρόεδρος του Περού μετά την παύση από το Κογκρέσο και τη σύλληψη από την αστυνομία εκείνο τον μήνα του προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο, εκλεγμένου με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, του οποίου ήταν η αντιπρόεδρος.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, εναντίον της κυρία Μπολουάρτε κινήθηκαν τέσσερις διαδικασίες παύσης και απομάκρυνσής της από το αξίωμα. Καμιά από αυτές όμως δεν έφθασε να τεθεί σε συζήτηση στην ολομέλεια της περουβιανής εθνικής αντιπροσωπείας, όπου κυριαρχούν κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς, τα οποία της παρέχουν στήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.