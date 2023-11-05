Ομηρεία στο αεροδρόμιο Αμβούργου- Συνελήφθη ο ένοπλος που κρατούσε την κόρη του

Έληξε το περιστατικό ομηρείας που βρισκόταν από χθες το βράδυ σε εξέλιξη στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της γερμανικής πόλης, συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση ο ύποπτος, ένας 35χρονος Τούρκος που είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό του στην πίστα του αεροδρομίου και κρατούσε όμηρο την τετράχρονη κόρη του.

❗️ An armed man drove a car through a security barrier onto a runway at Hamburg airport and held a 4-year-old child hostage - Bild



He threw two Molotov cocktails from the car and firefighters had to douse a nearby airplane with water.



It is also reported that the man's wife had… pic.twitter.com/UyATqe72Cj — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πατέρας και κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο και το παιδί δείχνει να μην έχει τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο άνδρας έχει ζητήσει να του επιτραπεί να ταξιδέψει για την Τουρκία με την τετράχρονη κόρη του.

Ο 35χρονος οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και εισήλθε στην πίστα, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο άνδρας το στάθμευσε δίπλα σε ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με «διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού» και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται στα τουρκικά.

Νωρίτερα, η σύζυγος του οδηγού του αυτοκινήτου είχε ενημερώσει την αστυνομία για την απαγωγή του παιδιού, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

