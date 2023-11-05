Ανεστάλησαν οι απομακρύνσεις από τη Ράφα τραυματιών και ξένων πολιτών από χθες μετά το πλήγμα σε ασθενοφόρο

Οι απομακρύνσεις των τραυματιών από τη Γάζα και των κατόχων ξένων διαβατηρίων μέσω του περάσματος της Ράφα στην Αίγυπτο ανεστάλησαν από χθες, όπως είπαν στο Ρόιτερς δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας και μια νοσοκομειακή.

Μια από τις πηγές ασφαλείας καθώς και η νοσοκομειακή πηγή είπαν ότι οι απομακρύνσεις ανεστάλησαν έπειτα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό την Παρασκευή ασθενοφόρου στη Γάζα που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τραυματιών.

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νότιο άκρο της Γάζας, στα σύνορα με τη χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου και είναι το μοναδικό σημείο εξόδου από τη Γάζα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθούν να μπορούν να εισέρχονται στην περιοχή, είπαν δύο από τις πηγές.

Πηγή: skai.gr

