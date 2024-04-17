Διαγωνισμός για ρωσικό βραβείο ποίησης απαγορεύει συμμετοχή σε διεμφυλικά άτομα

Οι διοργανωτές ενός ρωσικού διαγωνισμού ποίησης απαγόρευσαν εφέτος τη συμμετοχή διεμφυλικών ατόμων, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν όπως είπαν τις παραδοσιακές αξίες.

Το πανρωσικό βραβείο ποίησης Αντρέι Ντεμέντιεφ, που διοργανώνεται από την κυβέρνηση της περιοχής Τβερ της Ρωσίας, δέχεται αιτήσεις έως τα τέλη Απριλίου από ποιητές «ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εθνικότητας, επαγγέλματος και τόπου διαμονής».

Αλλά ο διαγωνισμός αποκλείει ρητά «πολίτες που έχουν αλλάξει φύλο», σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μιας τοπικής οργάνωσης ποίησης.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού ανέφεραν ότι η πρωτοβουλία αυτή συνιστά μια προσπάθεια «να προστατευθούν οι παραδοσιακές για τη ρωσική κοινωνία ιδέες του γάμου, της οικογένειας, της μητρότητας, της πατρότητας και της παιδικής ηλικίας».

Η Ρωσία, υπό την ηγεσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει καταστείλει ευρέως τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, την οποία παρουσιάζει ως μια εφεύρεση της Δύσης που απειλεί τις ρωσικές παραδοσιακές αξίες

Η Ρωσία χαρακτηρίζει «το διεθνές κοινωνικό κίνημα ΛΟΑΤΚΙ», όπως το αποκαλεί, ως εξτρεμιστικό και όσους το υποστηρίζουν ως τρομοκράτες, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για άσκηση σοβαρών ποινικών διώξεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και των υποστηρικτών τους.

Ειδικότερα, τα διεμφυλικά άτομα έχουν δει τα δικαιώματά τους να καταργούνται. Η Ρωσία απαγόρευσε πέρυσι τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου και την ορμονοθεραπεία και απαγόρευσε στα τρανς άτομα να υιοθετούν ή να αναλαμβάνουν την αναδοχή παιδιών.

Ο Nef Cellarius, συντονιστής προγραμμάτων της ρωσικής ομάδας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ Vykhod ("Coming out" στα αγγλικά), δήλωσε στο Reuters ότι η απαγόρευση του βραβείου ποίησης είναι ένα παράδειγμα της αυξανόμενης τάσης μεταξύ των τοπικών αξιωματούχων να επιδεικνύουν την πίστη τους στο Κρεμλίνο σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα.

«Μόλις γίνει γνωστό ότι κάτι δεν αρέσει στον ‘Τσάρο’, ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός αρχίζει να καταδικάζει δημοσίως αυτό το ‘κάτι’", δήλωσε ο Cellarius, ο οποίος εδρεύει στη Γερμανία.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού στην Τβερ δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τους λόγους για τους οποίους αποκλείουν τα διεμφυλικά άτομα. Ο διαγωνισμός, που πήρε το όνομά του από έναν τοπικό Σοβιετικό-Ρώσο ποιητή, απονέμει δύο κύρια βραβεία ετησίως για έργα «αναμφισβήτητης καλλιτεχνικής αξίας» και «καθολικών ηθικών αξιών».

Οι προηγούμενοι διαγωνισμοί δεν προέβλεπαν απαγόρευση των τρανς συμμετεχόντων, ανέφερε το ρωσικό ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mediazona.

Οι διοργανωτές του βραβείου δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

