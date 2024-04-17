Λογαριασμός
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ στόχευσε θέση του ισραηλινού στρατού ως αντίποινα για τον θάνατο μαχητών της

Στο στόχαστρο θέση του Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο μαχητών της Χεσπολάχ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ στόχευσε θέση του Ισραήλ ως αντίποινα

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε στο στόχαστρο θέση διοίκησης του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο, "ανταπαντώντας" στον θάνατο τουλάχιστον τριών μαχητών της σε ισραηλινά πλήγματα την προηγουμένη.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ "πραγματοποίησαν πολύπλοκη επιχείρηση με κατευθυνόμενους πυραύλους και εκρηκτικά drones εναντίον της θέσης διοίκησης ενός λόχου αναγνώρισης" του ισραηλινού στρατού, "ανταπαντώντας στη δολοφονία από τον εχθρό πολλών μελών της αντίστασης στο Άιν Μπάαλ και στην Τσεχαμπίγε", στον νότιο Λίβανο, χθες, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το κόμμα που πρόσκειται στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

