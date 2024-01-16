Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αποκαλύφθηκε το... dress code των Γάλλων αθλητών

Δώδεκα Γάλλοι Ολυμπιονίκες βάδισαν στην πασαρέλα κατά την σημερινή, πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, προκειμένου να παρουσιάσουν το κιτ που σχεδίασε ο Στεφάν Ασπούλ και θα... φορεθεί από την Ολυμπιακή Ομάδα των «τρικολόρ» στους εφετινούς Αγώνες του Παρισιού.

Το κιτ, που αποκαλύφθηκε στα κεντρικά γραφεία της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, περιελάμβανε τη στολή των αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό, η οποία θυμίζει δεκαετία του 1990, καθώς και τα ρούχα προπόνησης και αγώνων που φέρουν την υπογραφή της Coq Sportif.

«Ήταν ένα έργο δύο ετών», είπε ο Ασπούλ, προσθέτοντας: «Το ντύσιμο είναι ένας συνδυασμός του μπλε, του λευκού και του κόκκινου. Οι αθλητές μου είπαν ότι ήθελαν να είναι σικ, κομψοί και λαμπεροί. Το αποτέλεσμα ήρθε με τον συνδυασμό αυτών των χρωμάτων».

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα διεξαχθούν από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου.

