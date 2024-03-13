Απορρίφθηκαν κατηγορίες κατά του Τραμπ στη δίκη για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο δικαστής που επιβλέπει τη δίκη του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Πολιτεία της Τζόρτζια απέρριψε σήμερα ορισμένες από τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί στον ίδιο και σε ορισμένους από τους συγκατηγορουμένους του.

Απορρίπτοντας συνολικά έξι κατηγορίες, ο δικαστής της κομητείας Φούλτον, Σκοτ Μακάφι, ανέφερε ότι ο ισχυρισμός των εισαγγελέων ότι οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να εξαναγκάσουν αξιωματούχους να παραβούν τον όρκο τους δεν ήταν αρκετά λεπτομερής.

Οι τρεις από τις κατηγορίες βάραιναν τον Τραμπ, τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η βασική κατηγορία του εκβιασμού, που έχει απαγγελθεί στον Τραμπ και όλους τους συγκατηγορουμένους του, παραμένει σε ισχύ.

Ο Μακάφι πρόκειται να εκδώσει σύντομα μια πολυαναμενόμενη απόφαση για το αν η εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση, η Φάνι Γουίλις, θα πρέπει να εξαιρεθεί λόγω του ερωτικού δεσμού που διατηρούσε με έναν δικηγόρο τον οποίο προσέλαβε για να αναλάβει τη διαδικασία της δίωξης των κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

