Ιταλία: 13 σωφρονιστικοί υπάλληλοι υπό κράτηση για επιθέσεις σε βάρος ανήλικων εγκλείστων

Δεκατρείς φύλακες σε κέντρο κράτησης ανηλίκων συνελήφθησαν κατ’ εντολή εισαγγελέα χθες Δευτέρα στην Ιταλία, καθώς κατηγορούνται πως διέπραξαν σειρά επιθέσεων σε βάρος ανηλίκων εγκλείστων κι ότι υπέβαλαν πολλούς σε βασανιστήρια στο Μιλάνο (βόρεια)· άλλοι οκτώ συνάδελφοί τους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Οι συλλήψεις στη φυλακή ανηλίκων Τσέζαρε Μπεκαρία, στην περιφέρεια της λομβαρδικής πρωτεύουσας, έγιναν στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για επιθέσεις που διαπράχθηκαν από το 2022 ως και φέτος, εξήγησε η ιταλική αστυνομία στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενέχονται σε «βασανιστήρια», «κατάχρηση εξουσίας», «συνέργεια σε επιθέσεις εναντίον ανηλίκων» και, σε μια περίπτωση, «απόπειρα σεξουαλικής βίας» — βιασμού κρατουμένου.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα μπόρεσαν να αποκαλύψουν τους φερόμενους ως δράστες χάρη σε τηλεφωνικές υποκλοπές, υλικό του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του κέντρου κράτησης, καθώς και μαρτυρίες πρώην εγκλείστων, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Οι ιταλικές φυλακές αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα, ιδίως υπερπληθυσμό εγκλείστων και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Τον Ιανουάριο, κρατούνταν σ’ αυτές 60.300 άνθρωποι, ενώ η ονομαστική χωρητικότητά τους δεν ξεπερνά τις 47.300 θέσεις, σύμφωνα με όργανο επίβλεψης του σωφρονιστικού συστήματος.

Το κέντρο κράτησης όπου εργάζονταν οι δώδεκα από τους δεκατρείς συλληφθέντες επανδρώνουν κάπου 50 φύλακες και δεν έχει διευθυντή εδώ και 20 χρόνια.

Συνδικαλιστικό όργανο των σωφρονιστικών υπαλλήλων εξέφρασε «φρίκη» για τις κατηγορίες. «Γνωρίζουμε πως οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι σε όλη την Ιταλία εργάζονται με επαγγελματισμό και ανθρωπιά», πάντως «εμπιστευόμαστε την ιταλική δικαιοσύνη για να ρίξει φως στην υπόθεση το συντομότερο δυνατό», ανέφερε το συνδικάτο SAPPE.

Πρόκειται για «οδυνηρή» υπόθεση, για «μαύρη σελίδα» στην ιστορία του ιταλικού σωφρονιστικού συστήματος, σχολίασε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Μιλάνου, ο Μαρτσέλο Βιόλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό, οι υπάλληλοι πέρναγαν στα άκρα των θυμάτων χειροπέδες ώστε να μην είναι σε θέση να προβάλουν αντίσταση και τα χτύπαγαν κατά τρόπο ώστε να μην τους αφήνουν σημάδια.

«Πίστευαν πως οι ενέργειές τους ήταν δικαιολογημένες και διδακτικές» για την αντιμετώπιση «κακής συμπεριφοράς εγκλείστων», όμως σε κάθε περίπτωση άσκησαν «παράνομη βία», τόνισε από την πλευρά της η εισαγγελέας Λετίτσια Μανέλα.

Αν και —συγκριτικά— μικρός, ο πληθυσμός ανηλίκων εγκλείστων στην Ιταλία καταγράφει αύξηση με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Antigone, οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των φυλακισμένων, στα τέλη Φεβρουαρίου ήταν έγκλειστοι 532 ανήλικοι σε 17 κέντρα κράτησης, από 381 το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

