Β. Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε άσκηση «πυρηνικής αντεπίθεσης»

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε στρατιωτικά γυμνάσια για την εξαπόλυση «πυρηνικής αντεπίθεσης», σε αντίδραση για κοινά αεροπορικά γυμνάσια των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο κ. Κιμ «διηύθυνε τακτική συνδυαστική άσκηση που προσομοίωνε πυρηνική αντεπίθεση στην οποία συμμετείχαν πολύ μεγάλου μεγέθους εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων», ανέφερε το KCNA. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πύραυλοι, που έφεραν ψεύτικες πυρηνικές κεφαλές, πέτυχαν τον στόχο τους, 352 χιλιόμετρα από το σημείο εκτόξευσης.

Ο ηγέτης εξέφρασε τη «μεγάλη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της άσκησης», πάντα κατά το πρακτορείο.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε χθες πως η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων με βραχύ βεληνεκές, κάτι που επιβεβαίωσε η Ιαπωνία. Σύμφωνα με τη Σεούλ, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ προτού καταλήξουν στο νερό ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου.

«Προκλητικές και επιθετικές»

Σύμφωνα με το KCNA, η άσκηση αποτελούσε απάντηση στα κοινά αμερικανικά και νοτιοκορεατικά ετήσια γυμνάσια από τη 12η Απριλίου στη βάση Κούνσαν, στη Νότια Κορέα. Η Πιονγκγιάνγκ θεώρησε τα γυμνάσια «εξαιρετικά προκλητικά και επιθετικά», κι απροκάλυπτα σχεδιασμένα εναντίον της, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Η Βόρεια Κορέα βλέπει με κακό μάτι τα κοινά γυμνάσια που οργανώνουν συχνά οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία στην περιοχή: τα εκλαμβάνει ως γενικές πρόβες εισβολής στο έδαφός της, ή απόπειρας ανατροπής του καθεστώτος της.

Μετά το νέο ρεκόρ δοκιμών πυραύλων το 2023, η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει ήδη σε αρκετές εκτοξεύσεις από την αρχή αυτής της χρονιάς. Η Πιονγκγιάνγκ λέει πως δοκίμασε στις αρχές Απριλίου νέο υπερηχητικό πύραυλο με στερεό καύσιμο, μέσου ως μακρού βεληνεκούς. Την Παρασκευή, ανακοίνωση τη δοκιμή «κεφαλής πολύ μεγάλου μεγέθους», προορισμένης για στρατηγικό πύραυλο κρουζ.

Στη Βόρεια Κορέα επιβάλλεται από το 2006 σειρά κυρώσεων από τον ΟΗΕ, που ενισχύθηκαν επανειλημμένα έκτοτε, για να εμποδιστεί στη θεωρία να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους και πυρηνικά όπλα.

Μολαταύτα το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν συνέχισε τα απαγορευμένα στρατιωτικά προγράμματά του και το 2022 χαρακτήρισε «αμετάκλητο» το καθεστώς πυρηνικής δύναμης που έχει αποκτήσει. Παράλληλα, έχει σκληρύνει πολύ τον τόνο έναντι της Νότιας Κορέας, που πλέον χαρακτηρίζει «τον κυριότερο εχθρό» κι έχει διαγράψει κάθε προοπτική επανένωσης της χερσονήσου.

Τον Μάρτιο, η Ρωσία άσκησε το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να μην περάσει σχέδιο απόφασης που παρέτεινε για έναν χρόνο την εντολή επιτροπής ειδικών επιφορτισμένης να επιτηρεί την εφαρμογή των κυρώσεων.

Η Πιονγκγιάνγκ ενίσχυσε περαιτέρω το τελευταίο διάστημα τους δεσμούς της με τη Μόσχα, παραδοσιακό σύμμαχό της, που η Δύση προσπαθεί να απομονώσει διεθνώς από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ουάσιγκτον και Σεούλ κατηγορούν την Πιονγκγιάνγκ πως προμήθευσε στη Μόσχα όπλα και πυρομαχικά με αντάλλαγμα στρατιωτικές τεχνολογίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

