Η Χαμάς ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι η ισραηλινή πρόταση για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας που της επιδόθηκε από τους μεσολαβητές, το Κατάρ και την Αίγυπτο, δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματα των παλαιστινιακών οργανώσεων που συμμετέχουν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Μολαταύτα, η Ένοπλη Παλαιστινιακή Οργάνωση πρόσθεσε πως θα μελετήσει την πρόταση, την οποία χαρακτήρισε «αδιάλλακτη», και θα δώσει την απάντησή της στους μεσολαβητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

