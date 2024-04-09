Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν drone και σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας των Χούθι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Δευτέρα κατέστρεψαν σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας με δυο πυραύλους έτοιμους για εκτόξευση, χερσαίο σταθμό ελέγχου και ένα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) των ανταρτών Χούθι, αντίστοιχα στο έδαφος της Υεμένης και πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προχθές Κυριακή εκτοξεύθηκε αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος (ASBM) από περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι προς τον Κόλπο του Άντεν, όπου «πλοίο της συμμαχίας» συνόδευε το MV Hope Island, φορτηγό πλοίο υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, βρετανικής ιδιοκτησίας, που διαχειρίζεται ιταλική ναυτιλιακή εταιρεία. Ούτε σε αυτή την περίπτωση «αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές». Ήταν «η πέμπτη» εκτόξευση πυραύλου εναντίον του πλοίου του συνασπισμού και του Hope Island, πάντα κατά τη CENTCOM.

Οι υεμενίτες αντάρτες, μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας προσκείμενης στο Ιράν, εξαπολύουν από τα μέσα Νοεμβρίου επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς μείζονος σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία κατ’ αυτούς συνδεόμενα με το Ισραήλ και συμμάχους του, ιδίως τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακο που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις αυτές ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγια των πλοίων τους στην περιοχή στρατηγικής σημασίας, από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το 12% ως 15% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ και η Βρετανία διεξάγουν από τον Ιανουάριο επιδρομές εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

