Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό στην επαρχία Ντονέτσκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μία έφηβη, και τέσσερις τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό στην επαρχία Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος των αρχών κατοχής.

Από το πλήγμα αυτό στο χωριό Παντελεϊμονίβκα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα κορίτσι γεννημένο το 2009, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα κορίτσι γεννημένο το 2013», έγραψε ο Ντμίτρι Τσεβτσένκο επικεφαλής της δημοτικής αρχής στο Telegram.

Ο απολογισμός ενδέχεται να είναι πιο βαρύς, καθώς «απομακρύνουμε ερείπια», πρόσθεσε.

Ο Τσεβτσένκο ανήρτησε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ένα κτίριο με την σκεπή κατεστραμμένη, να έχει καταρρεύσει εν μέρει και συντρίμμια παντού τριγύρω.

Το Παντελεϊμονίβκα βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και απέχει περίπου το ίδιο προς τα βορειοανατολικά από την πόλη Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Σε αυτή την περιοχή ο ρωσικός στρατός σημείωσε στη διάρκεια της νύκτας τη μεγαλύτερη του νίκη εδώ και μήνες, αναγκάζοντας τους Ουκρανούς στρατιώτες να αποσυρθούν από την Αβντιίβκα, μια πόλη όπου μαίνονταν σφοδρές μάχες από το φθινόπωρο.

Παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η αντιαεροπορική άμυνα «αναχαίτισε ή κατέστρεψε» 33 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν στη Ρωσία. Τα drones αυτά καταρρίφθηκαν πάνω από τις περιφέρειες Μπριανσκ, Μπέλγκοροντ, Βορονέζ, Κουρσκ και Καλούγκα, στο δυτικό τμήμα της Ρωσίας. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

