Τα ΗΑΕ ζητούν ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ επί σχεδίου απόφασης για εκεχειρία στη Γάζα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν να διεξαχθεί σήμερα το πρωί (ώρα Νέας Υόρκης) ψηφοφορία επί σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το οποίο απαιτεί να κηρυχθεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, δυο μήνες και πλέον αφού ξέσπασε ο πόλεμος του στρατού του Ισραήλ με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Για να υιοθετηθεί οποιοδήποτε σχέδιο απόφασης απαιτούνται εννέα ψήφοι υπέρ και να μην ασκηθεί βέτο από κάποιο από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του ΣΑ που διαθέτουν δικαίωμα αρνησικυρίας (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία).

Οι ΗΠΑ, που είθισται να προστατεύουν το Ισραήλ στο ΣΑ, έχουν εκφράσει τη θέση πως δεν απαιτείται καμιά περαιτέρω ενέργεια του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ στην τρέχουσα φάση της σύρραξης.

Η νέα προσπάθεια να ασκηθεί πίεση για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ακολουθεί την σπάνια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, να προειδοποιήσει επίσημα το ΣΑ για την απειλή για τη «διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» που εγείρει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με την ενεργοποίηση, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του, του άρθρου 99 του καταστατικού Χάρτη. Η κίνησή του προκάλεσε εξαιρετικά πικρή ισραηλινή αντίδραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

