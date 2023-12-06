Επικαλούμενος ένα σπάνια χρησιμοποιούμενο άρθρο του Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την Τετάρτη το Συμβούλιο Ασφαλείας να «πιέσει για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα και να ενωθεί σε μια έκκληση για πλήρη ανθρωπιστική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων μαχητών.



Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο κ. Γκουτέρες επικαλέστηκε το άρθρο 99, που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο XV του Χάρτη.

Πηγή: skai.gr

Βάσει του άρθρου 99 ο επικεφαλής του ΟΗΕ «μπορεί να φέρει υπόψη του Συμβουλίου Ασφαλείας οποιοδήποτε θέμα, κατά τη γνώμη του, μΣε μια δήλωση στους δημοσιογράφους μαζί με την επιστολή, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζάρικ είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Γκουτέρες ένιωσε υποχρεωμένος να επικαλεστεί το Κεφάλαιο 99,

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.