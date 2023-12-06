Επικαλούμενος ένα σπάνια χρησιμοποιούμενο άρθρο του Χάρτη του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την Τετάρτη το Συμβούλιο Ασφαλείας να «πιέσει για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή» στη Γάζα και να ενωθεί σε μια έκκληση για πλήρη ανθρωπιστική εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων μαχητών.
Σε επιστολή του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο κ. Γκουτέρες επικαλέστηκε το άρθρο 99, που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο XV του Χάρτη.
Βάσει του άρθρου 99 ο επικεφαλής του ΟΗΕ «μπορεί να φέρει υπόψη του Συμβουλίου Ασφαλείας οποιοδήποτε θέμα, κατά τη γνώμη του, μπορεί να απειλήσει τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας»
Σε μια δήλωση στους δημοσιογράφους μαζί με την επιστολή, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζάρικ είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Γκουτέρες ένιωσε υποχρεωμένος να επικαλεστεί το Κεφάλαιο 99, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017.
- Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό κατέρριψε drone που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι
- Θάνατος Ελληνίδας από αλλαντίαση στο Μπορντό της Γαλλίας: Για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» θα δικαστεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
- Τζόνσον στην έρευνα για το χειρισμό της πανδημίας: «Υποτιμήσαμε πολύ» τους κινδύνους του κορωνοϊού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.