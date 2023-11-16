Το Παρίσι προειδοποιεί το Ιράν έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης

Η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολονά «προειδοποίησε σήμερα με έμφαση» τον Ιρανό ομόλογό της Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν «έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης ή επέκτασης της σύρραξης» μεταξύ Ισραηλινών-Παλαιστινίων, ιδίως στον Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας σε ένα δελτίο τύπου.

«Συνάντηση σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό μου με τη μορφή προειδοποίησης: η επέκταση της σύρραξης στη Γάζα δεν θα ωφελήσει κανέναν και το Ιράν θα φέρει βαριά ευθύνη», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών σε ένα μήνυμα στο X (πρώην Twitter), παράλληλα με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από το υπουργείο Εξωτερικών και μετά τη συνάντηση που είχε στη Γενεύη με τον Χουσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν.

