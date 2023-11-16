Εκατοντάδες άνθρωποι, συγγενείς και φίλοι, Ισραηλινοί και Άραβες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Γκεζέρ για να τιμήσουν τη μνήμη μιας γυναίκας «έξω από τα καθιερωμένα» και «φορέα ελπίδας», που σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς στο Ισράηλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Η οικογένειά της πίστευε αρχικά ότι η Βίβιαν Σίλβερ, 74 ετών, μια γνωστή Καναδο-Ισραηλινή ακτιβίστρια για την ειρήνη, είχε απαχθεί και η Χαμάς την κρατούσε όμηρο στη Γάζα. Οι ελπίδες των συγγενών της γκρεμίστηκαν την Τρίτη, όταν οι σραηλινές αρχές τους ανακοίνωσαν ότι τα λείψανά της βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν.

Τη δεκαετία του ’70 η Σίλβερ ζούσε στο κιμπούτς Γκεζέρ, στο κεντρικό Ισραήλ αλλά στη συνέχεια μετακόμισε στο Μπεέρι, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Ήταν ιδρυτικό μέλος του κινήματος Women Wage Peace (Οι Γυναίκες κάνουν ειρήνη) που προωθούσε την ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

«Δεν ορφάνεψα μόνο εγώ, ορφάνεψαν οι πολλοί φίλοι σου, η χώρα που υιοθέτησες σε νεαρή ηλικία και ένα κίνημα, το κίνημα της ειρήνης», είπε ο γιος της, ο Γιόναταν Ζέιγκεν, στην τελετή που έγινε στο ύπαιθρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ισραηλινών αρχών, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 240 απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το κιμπούτς όπου ζούσε η Σίλβερ είναι μια κοινότητα μη θρησκευτικού χαρακτήρα, αριστερών τάσεων, που ιδρύθηκε το 1946 ως συλλογικό αγρόκτημα. Όπως πολλοί από τους κατοίκους του, η Σίλβερ είχε Παλαιστίνιους και Άραβες φίλους, μία εκ των οποίων, η Γαντίρ Χάνι, μίλησε στην τελετή σήμερα και αποκάλυψε ότι αντάλλαζαν μηνύματα μεταξύ τους ακόμη και τη στιγμή που οι ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στην κοινότητα.

«Μου είπες ότι ήσουν καλά, όμως άκουγες ήχους έξω από το παράθυρο του καταφυγίου… Περνούσαν τα λεπτά και στα επόμενα μηνύματα που έστειλα δεν έλαβα απάντηση», είπε με δάκρυα στα μάτια η Χάνι.

Η Σίλβερ συχνά παραλάμβανε ασθενείς από τη Γάζα, στους οποίους είχε δοθεί άδεια για να βγουν από τον θύλακα, και τους μετέφερε για νοσηλεία σε ισραηλινά νοσοκομεία. Το κίνημά της, το WWP, τόνισε ότι ήταν ο στυλοβάτης του και πίεζε την κυβέρνηση του Ισραήλ να αναζητήσει μια πολιτική λύση στην πολυετή σύγκρουσή της με τους Παλαιστίνιους.

Η Χάνι ορκίστηκε ότι θα συνεχίσει το έργο της Σίλβερ. «Όλοι υποσχεθήκαμε ότι θα συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξε. Αν ήταν εδώ μαζί μας θα μας έλεγε να μην χάνουμε την ελπίδα και να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Κανείς δεν μπορεί να θάψει το όραμά της για ειρήνη», πρόσθεσε.

Στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σήμερα μπορούσε κανείς να διακρίνει Ορθόδοξους Εβραίους, βεδουίνους, γυναίκες με μαντίλες και πολλές άλλες ντυμένες στα άσπρα, με τη χαρακτηριστική γαλάζια ταινία του WWP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

