Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για την Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης του ΟΗΕ στο Κόσοβο (UNMIK). Ενημερώνοντας τα μέλη του Συμβουλίου, η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο, Καρολίν Ζιαντέχ, σημείωσε ότι τους τελευταίους μήνες «οι εντάσεις σιγοβράζουν» λόγω της αδυναμίας αντιμετώπισης μακροχρόνιων ζητημάτων μέσω κατάλληλης επικοινωνίας και διάλογου, είτε αυτό γίνεται μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου είτε μεταξύ των σερβικών κοινοτήτων του Κοσόβου και της κεντρικής αρχής της Πρίστινας.

Η κ. Ζιαντέχ τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών της ΕΕ έχει γίνει ολοένα και πιο πιεστική προτεραιότητα, προκειμένου να συμβάλει στην άμβλυνση της συνεχιζόμενης σειράς κρίσεων στο Κόσοβο και ότι είναι υψίστης σημασίας για τις δύο πλευρές να παραμείνουν προσηλωμένες στην εποικοδομητική δέσμευση τους να βρεθούν πρακτικοί συμβιβασμοί.

«Η UNMIK θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί πλήρως τους πόρους της, σε συνεργασία με την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για το Κόσοβο και τους πολλούς εταίρους μας στην υλοποίηση, για να βοηθήσει τις κοινότητες να ξεπεράσουν την υπάρχουσα δυσπιστία και να βρουν ευκαιρίες για να καρπωθούν τα οφέλη μιας γνήσιας συνεργασίας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε εργασίες σε πολλούς τομείς που δημιουργούν νέο χώρο για τις κοινότητες να εργαστούν από κοινού για να επηρεάσουν θετικά τις διαδικασίες που επηρεάζουν το μέλλον όλων. Αυτό παραμένει ένας κεντρικός πυλώνας του εντεταλμένου έργου μας. Η Αποστολή έχει χρησιμοποιήσει τους βασικούς προγραμματικούς της πόρους για να διευκολύνει την καινοτομία και τη συνεργασία για να ενθαρρύνει μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων, να βρει κοινό έδαφος και να καθιερώσει ευρύτερη ανοχή στην πoλυπολιτισμικότητα του Κοσόβου», ανέφερε η κ. Ζιαντέχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

