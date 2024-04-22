Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον Μπάιντεν για τη βοήθεια των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του για το νέο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα του, το οποίο ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να φθάσει "γρήγορα" στους στρατιώτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, η συνεισφορά αυτή ύψους σχεδόν 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία το Κογκρέσο αναμένεται να αποδεσμεύσει σύντομα, θα καλύψει "τις επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας, στο πεδίο της μάχης" και στο θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Η βοήθεια αυτή, η οποία παρέμενε μπλοκαρισμένη λόγω εσωτερικών πολιτικών διαφωνιών στην Ουάσινγκτον, έγινε δεκτή με ανακούφιση στην Ουκρανία, όπου η κατάσταση στο μέτωπο έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Απέναντι σε έναν πολυπληθέστερο και καλύτερα εξοπλισμένο ρωσικό στρατό, τα ουκρανικά στρατεύματα αναγκάστηκαν να χάσουν έδαφος. Οι ρωσικές δυνάμεις διεκδικούν σήμερα τον έλεγχο ακόμη μιας κοινότητας στην ανατολική Ουκρανία.

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι είναι "ευγνώμων στον Τζο Μπάιντεν για την ακλόνητη υποστήριξή του στην Ουκρανία". Δήλωσε ότι προσβλέπει σε μια "γρήγορη και ισχυρή βοήθεια", η οποία "θα ενισχύσει την αντιαεροπορική μας άμυνα, καθώς και τις βολές μεγάλης εμβέλειας και το πυροβολικό".

Ο Μπάιντεν, από την πλευρά του, υποσχέθηκε ότι αυτή η νέα βοήθεια θα παρασχεθεί "γρήγορα", μόλις η αμερικανική Γερουσία την ψηφίσει με τη σειρά της, μετά τη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σάββατο.

- Καταστράφηκε ο πύργος της τηλεόρασης -

Λίγο πριν από τη συνομιλία αυτή, ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε τον πύργο της τηλεόρασης στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα και αποτελεί όλο και πιο συχνά στόχο βομβαρδισμών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ύψους σχεδόν 240 μέτρων, η μεταλλική κατασκευή κόπηκε στα δύο και το κορυφαίο τμήμα κατέρρευσε, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο πύργος είχε ήδη υποστεί ζημιές τον Μάρτιο του 2022, στην αρχή της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, η επίθεση αυτή δεν προκάλεσε θύματα παρά μόνο "διακοπές στο σήμα για την ψηφιακή τηλεόραση".

Ο Ζελένσκι δήλωσε, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Μπάιντεν, ότι αυτό το πλήγμα είναι ενδεικτικό της "σαφούς πρόθεσης της Ρωσίας να κάνει την πόλη ακατοίκητη".

Ένας από τους αξιωματούχους των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Σάλντο, εξέφρασε την ικανοποίησή του μέσω Telegram για την "καταστροφή των μέσων επικοινωνίας και προπαγάνδας" του αντιπάλου.

Εικόνες που ελήφθησαν λίγο μετά το πλήγμα και δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κορυφαίο τμήμα του πύργου να πέφτει μέσα σε ένα σύννεφο γκρίζου καπνού.

Το Χάρκοβο, όπου κατοικούσαν σχεδόν 1,4 εκατομμύριο άνθρωποι πριν από τον πόλεμο, έγινε στόχος πολλών βομβαρδισμών τις τελευταίες εβδομάδες. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι ενεργειακές υποδομές, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες διακοπές ρεύματος στα τέλη Μαρτίου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στις αρχές Απριλίου στις γραμμές άμυνας που διανοίχθηκαν πρόσφατα σε αυτήν την περιοχή, καθώς το μέτωπο απέχει σχεδόν σαράντα χιλιόμετρα από το Χάρκοβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

