Λάθος τρύπες σε 50 αεροσκάφη της Boeing τύπου 737 Max ανακάλυψε ένας προμηθευτής εξαρτημάτων αεροσκαφών, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της The Wall Street Journal. Πρόκειται για τρύπες στις δεξαμενές καυσίμων των αεροπλάνων.

Συγκεκριμένα, ένας υπάλληλος της Spirit AeroSystems, η οποία δημιουργεί την άτρακτο για διάφορα αεροσκάφη Boeing, ειδοποίησε τον διευθυντή για τις ανακριβείς τρύπες, ενώ τα αεροπλάνα 737 Max ήταν στη διαδικασία παραγωγής, σύμφωνα με την έκθεση.

Τα αεροσκάφη δεν είχαν ακόμη παραδοθεί και η διαπίστωση του προβλήματος θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην παραγωγή τους. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος δράσης δεδομένης της δέσμευσής μας να παραδίδουμε τέλεια αεροπλάνα κάθε φορά», δήλωσε στην The Journal, ο Σταν Στιλ, πρόεδρος και γενικός διευθυντής της εταιρίας Boeing.

Τα αεροσκάφη 737 Max της Boeing έχουν τεθεί υπό αυξημένο έλεγχο τους τελευταίους μήνες μετά από ένα περιστατικό στις 5 Ιανουαρίου, όπου ένα βύσμα πόρτας σε πτήση της Alaska Airlines χάλασε και ένα παράθυρο έσκασε, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Κανείς ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό αφορούσε μια άτρακτο της Spirit AeroSystems, σύμφωνα με τη The Journal.

Μετά τα περιστατικά η αεροπορική εταιρεία καθήλωσε τον στόλο της με 65 αεροπλάνα Boeing 737 Max 9 εν αναμονή επιθεώρησης ασφαλείας. Η επιθεώρηση που ακολούθησε αποκάλυψε ότι εκεί βρέθηκαν «πολλά» χαλαρά μπουλόνια στον στόλο της εμπορικής αεροπορικής εταιρείας. Η United Airlines ανακοίνωσε επίσης ότι βρήκε χαλαρά μπουλόνια που «σχετίζονταν με προβλήματα εγκατάστασης στο βύσμα της πόρτας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.