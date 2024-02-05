Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα το κόμμα του στο Κογκρέσο να αντιταχθεί σε μια συμφωνία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων που προβλέπει μεταξύ άλλων ένα νέο πακέτο 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία.

«Μόνο ένας ηλίθιος ή ένας ριζοσπαστικός αριστερός Δημοκρατικός θα ψήφιζε αυτό το φρικτό νομοσχέδιο», είπε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Η αμερικανική Γερουσία παρουσίασε χθες το βράδυ ένα κείμενο, καρπός πολύμηνων διαπραγματεύσεων, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων βοήθεια 60 δισ. δολάρια στην Ουκρανία, 14 δισ. δολάρια για το Ισραήλ και μια μεταρρύθμιση της αμερικανικής πολιτικής για τη μετανάστευση.

«Χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, δεν πρέπει να συνδέεται με τη βοήθεια σε ξένη χώρα με κανέναν τρόπο», τόνισε ο πρώην πρόεδρος, υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου.

Η υιοθέτηση του κειμένου που παρουσιάστηκε χθες απέχει παρασάγγας από το να είναι εγγυημένη, καθώς ολοένα περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων εναντιώνονται ανοικτά στη χορήγηση περαιτέρω κεφαλαίων στο Κίεβο για να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, πιστός υποστηρικτής του Τραμπ, επέκρινε τη συμφωνία και είπε ότι όπως έχουν τα πράγματα, αυτή είναι νεκρή πριν καν κατατεθεί στη Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

