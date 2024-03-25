Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη μεγάλη αεροπορική εταιρεία Boeing μετά το σκάνδαλο και τον σάλο που έχει προκληθεί με τα ελαττωματικά εξαρτήματα στα αεροσκάφη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing, Ντέιβ Καλχούν, θα εγκαταλείψει τη θέση του στο τέλος του έτους και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας θα παραιτηθεί αυτήν την άνοιξη, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Larry Kellner, αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάιο, ενώ ο Stan Deal, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Boeing Commercial Airplanes, παραιτείται άμεσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η μετοχή της εταιρείας, η οποία έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% από την αρχή του έτους, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2,8% τη Δευτέρα.

Στις 5 Ιανουαρίου, το βύσμα της πίσω πόρτας ενός επιβατικού αεροπλάνου Boeing 737 Max 9 που εκτελούσε η Alaska Airlines χάθηκε στη μέση της πτήσης.

Αποτέλεσμα ήταν η FAA να διατάξει την καθήλωση των αεροσκαφών της Boeing στα αεροδρόμια, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος. Η καθήλωση των τζετ είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από την Αλάσκα και την United Airlines.

Οι προκαταρκτικές έρευνες διαπίστωσαν ότι για το συμβάν μπορεί να ευθύνονται χαλαρά μπουλόνια που χρειάζονταν σφίξιμο. Στα τέλη Ιανουαρίου, η FAA έδωσε το πράσινο φως για τα τζετ Max 9 να τεθούν ξανά σε λειτουργία.

Τον περασμένο μήνα, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών εξέδωσε τα αρχικά πορίσματα της έρευνάς του, τα οποία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λείπουν μπουλόνια από το αεροσκάφος της Alaska Airlines.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η FAA δημοσίευσε τα αποτελέσματα ενός ελέγχου της Boeing και της Spirit AeroSystems, του κύριου προμηθευτή της. Ενώ διερευνούσε τον προμηθευτή της Boeing Spirit AeroSystems για την εκτόξευση του βύσματος της πόρτας, η υπηρεσία διαπίστωσε ότι οι μηχανικοί χρησιμοποιούσαν κάρτες κλειδιών ξενοδοχείων και υγρό σαπούνι πιάτων ως αυτοσχέδια εργαλεία για να ελέγξουν την προσαρμογή του ανταλλακτικού.

Ο οργανισμός είπε ότι «βρήκε πολλές περιπτώσεις όπου οι εταιρείες φέρεται να απέτυχαν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου της κατασκευής».

Μέρες αργότερα, η επικεφαλής του NTSB, Jennifer Homendy, είπε στο Κογκρέσο ότι η Boeing δεν συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνά της.

Στις 8 Μαρτίου, ο Ziad Ojakli, εκτελεστικός αντιπρόεδρος κυβερνητικών λειτουργιών της Boeing, έγραψε σε επιστολή προς τη γερουσιαστή Maria Cantwell ότι η εταιρεία δεν μπορούσε να βρει κανένα έγγραφο σχετικά με το «άνοιγμα και κλείσιμο του βύσματος της πόρτας».

Την επόμενη μέρα, ο Τζον Μπάρνετ, πρώην διευθυντής ποιοτικού ελέγχου της Boeing που γνωστοποίησε τις πρακτικές της εταιρείας στο εργοστάσιο του Τσάρλεστον, όπου εργαζόταν, βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό που προκάλεσε ο ίδιος, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Barnett υπέβαλε καταγγελία κατά της Boeing στο δικαστήριο το 2017. Το NTSB είπε ότι θα διεξαγάγει μια διερευνητική ακρόαση για την Boeing στις αρχές Αυγούστου.

