Το Ισραήλ απαιτεί την εκκένωση καταφυγίου του ΟΗΕ που επλήγη από πυρά στη Χαν Γιουνίς

Το Ισραήλ απαίτησε την εκκένωση καταφυγίου του ΟΗΕ στη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μέσα στο οποίο 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά την προηγούμενη μέρα, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa).

"Ο ισραηλινός στρατός έδωσε προθεσμία έως τις 17.00 τοπική ώρα" της Παρασκευής "για την εκκένωση του καταφυγίου" όπου είχαν πάει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι για να προστατευθούν από τις μάχες που μαίνονται μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της Unrwa.

Σύμφωνα με έναν από τους εκτοπισμένους, τον 'Αμαλ Λουμπάντ, οι στρατιώτες κάλεσαν από το μεγάφωνο μια υπεύθυνη της Unrwa. "Εκείνη πήγε κοντά σε άρματα μάχης και της είπαν να μας γνωστοποιήσει να εκκενώσουμε τον χώρο", πρόσθεσε. "Δεν ξέρουμε πού να πάμε".

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, δύο άρματα μάχης πυροβόλησαν αυτό το κέντρο εκπαίδευσης που μετατράπηκε σε καταφύγιο μετά την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

"Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 75 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 12 είναι σε κρίσιμη κατάσταση" από τα πυρά αυτά, δήλωσε ο Τόμας Γουάιτ, ο υπεύθυνος της Unrwa στη Γάζα, σε ανακοίνωση.

Ο διευθυντής της Unrwa Φιλίπ Λαζαρινί δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός αυτός είναι "κατάφωρη παραβίαση των βασικών κανόνων του πολέμου". Τα κτίρια ήταν σαφώς δηλωμένα ως εγκαταστάσεις του ΟΗΕ και οι συντεταγμένες τους είχαν γνωστοποιηθεί στις ισραηλινές αρχές, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

