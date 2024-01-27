Λογαριασμός
Έσβησε η φωτιά στο δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda που δέχθηκε επίθεση από τους Χούθι - Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος

Το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές λιμάνι, σύμφωνα με την εταιρεία που είχε ναυλώσει το πλοίο 

Marlin Luanda

Η εταιρεία Trafigura ανακοίνωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του πλοίου Marlin Luanda είναι ασφαλή και η φωτιά στο πλοίο έχει πλήρως κατασβεσθεί.

Το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές λιμάνι, διευκρίνισε η εταιρεία που είχε ναυλώσει το πλοίο το οποίο δέχθηκε επίθεση με πύραυλο κατά πλοίων ο οποίος εκτοξεύθηκε από τις δυνάμεις των Χούθι καθώς έπλεε στον Κόλπο του Αντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χούθι Επίθεση Κόλπος του Άντεν δεξαμενόπλοιο
