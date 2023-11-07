Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ανησυχία χθες Δευτέρα για τις «σφοδρές μάχες» ανάμεσα στον στρατό και συμμαχία οργανώσεων εθνικών μειονοτήτων στο βόρειο τμήμα της Μιανμάρ, οι οποίες, όπως τόνισε, προκάλεσαν «θύματα στις τάξεις των αμάχων» και τον βίαιο εκτοπισμό 30.000 και πλέον πολιτών.

«Ανησυχούμε για τις σφοδρές μάχες, ιδίως στην πολιτεία Σαν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου υπάρχουν πληροφορίες για πυρά πυροβολικού και αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Οι εχθροπραξίες είχαν αποτέλεσμα να εκτοπιστούν στο εσωτερικό της χώρας «δεκάδες χιλιάδες» άνθρωποι επιπλέον, ενώ «εκατοντάδες» πέρασαν τα σύνορα, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με «συναδέλφους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, από την 26η Οκτωβρίου, σχεδόν 33.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά εκτοπίστηκαν, κάτι που αυξάνει τις ανθρωπιστικές ανάγκες», επισήμανε ο κ. Ντουζαρίκ, επικαλούμενος αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υπενθυμίζει πως «οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται» στις ένοπλες συρράξεις, επέμεινε ο κ. Ντουζαρίκ, καλώντας ταυτόχρονα τα μέρη να εγγυηθούν «απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι μάχες κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα σε μεγάλες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Σαν της Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Ένοπλες οργανώσεις ανέφεραν το Σάββατο πως κυρίευσαν δεκάδες προκεχωρημένες θέσεις του στρατού και τέσσερις πόλεις, αποκλείοντας σημαντικές εμπορικές οδούς προς την Κίνα.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, εκπρόσωπος της στρατιωτικής χούντας χαρακτήριζε «προπαγάνδα» τους ισχυρισμούς πως οργανώσεις ανταρτών κατέλαβαν πόλεις στην πολιτεία Σαν.

Πάνω από δέκα ένοπλες οργανώσεις εθνικών μειονοτήτων δρουν στην πάλαι ποτέ Βιρμανία, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές· απαιτούν μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία, τον έλεγχο μεγαλύτερου μέρους του φυσικού πλούτου, ή διεκδικούν μερίδιο των προσόδων από το λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών.

Κάποιες από αυτές εκπαίδευσαν και εξόπλισαν ένοπλες ομάδες που εναντιώνονται στο στρατιωτικό καθεστώς του 2021, με το οποίο ανατράπηκε η πολιτική κυβέρνηση υπό την Αούνγκ Σαν Σου Τσι. Η χούντα επιδόθηκε μετά το πραξικόπημα σε αιματηρή καταστολή.

Οι μάχες στον βορρά χαρακτηρίζονται απειλή άνευ προηγουμένου για τον στρατό της Μιανμάρ μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

