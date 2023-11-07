Μαλί: 22 Kυανόκρανοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών

Άλλοι 22 κυανόκρανοι της αποστολής του ΟΗΕ στο Μαλί (MINUSMA), που βρίσκεται στη διαδικασία αποχώρησής της από τη χώρα του Σαχέλ, τραυματίστηκαν το σαββατοκύριακο όταν η οχηματοπομπή τους έγινε στόχος νέων επιθέσεων με τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού.

Τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης MINUSMA εγκατέλειψαν την 31η Οκτωβρίου τη βάση τους στην Κιντάλ (βορειοανατολικά), σχηματίζοντας μακρά οχηματοπομπή, αναχωρώντας προς την κατεύθυνση της Γκαό. Μια εβδομάδα και πλέον αργότερα, η οχηματοπομπή αυτή δεν έχει φθάσει ακόμη στη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Μαλί, περίπου 350 χιλιόμετρα από τη βάση που εγκατέλειψε.

«Το Σάββατο, η οχηματοπομπή έπεσε πάνω σε άλλους δυο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά στην πόλη Ανεφί. 22 στρατιωτικοί της ειρηνευτικής αποστολής χρειάστηκαν αεροδιακομιδή για να τους προσφερθεί ιατρική περίθαλψη στην Γκαό», δήλωσε σε διαπιστευμένους δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Με το συμβάν αυτό έφθασαν τις έξι οι επιθέσεις της συγκεκριμένης φύσης αφότου αναχώρησε η οχηματοπομπή από την Κιντάλ. Την 1η Νοεμβρίου, οκτώ κυανόκρανοι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε εσπευσμένη αεροδιακομιδή τους· άλλοι επτά τραυματίστηκαν την Παρασκευή.

Καθώς κάθε τέτοια επίθεση επιβραδύνει την οχηματοπομπή, που ήδη κινείται σε «πολύ δύσκολες συνθήκες» και δεν έχει φθάσει ακόμη στην Γκαό, οι αρχές του Μαλί επέτρεψαν να γίνουν πτήσεις ανεφοδιασμού των κυανόκρανων με νερό και καύσιμα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Ντουζαρίκ επισήμαινε πως το απόσπασμα της ειρηνευτικής δύναμης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κιντάλ «χωρίς αεροπορική υποστήριξη, ελλείψει αδειών πτήσης από τις αρχές του Μαλί», γεγονός που «αύξησε τους κινδύνους» σε αυτή την αποσταθεροποιημένη περιοχή.

Οι συνταγματάρχες στην εξουσία στο Μαλί απαίτησαν τον Ιούνιο την αποχώρηση «χωρίς καθυστέρηση» των κυανοκράνων, αναγκάζοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να κινήσει εσπευσμένη διαδικασία απόσυρσης άνευ προηγουμένου, που θα πρέπει να έχει αποπερατωθεί ως το τέλος της χρονιάς.

Η MINUSMA, εν μέσω της ταχείας επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας, με διάφορους ένοπλους παράγοντες να διεκδικούν τον έλεγχο περιοχών (αυτονομιστές, τζιχαντιστές, τον τακτικό στρατό), επισπεύδει την αποχώρησή της –εγκατάλειψε την Κιντάλ χωρίς να περιμένει να φθάσει δύναμη του στρατού, επιτρέποντας αυτονομιστές αντάρτες με κυρίαρχο στοιχείο τους Τουαρέγκ να πάρουν τον έλεγχο της βάσης της–, προκαλώντας οργή στο στρατιωτικό καθεστώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.