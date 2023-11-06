Ένας εκ των στενών συνεργατών του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων (Α/ΓΕΕΔ) της Ουκρανίας, ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιακόφ, σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι του, κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του.

«Σήμερα, ο συνεργάτης και στενός φίλος μου βρήκε τραγικό θάνατο κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του με συγγενείς», ανακοίνωσε ο Α/ΓΕΕΔ στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη κατά το άνοιγμα δώρων για τα γενέθλιά του ταγματάρχη.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για έκρηξη χειροβομβίδας.

Μεταξύ των τραυματιών φέρεται να είναι και ο 13χρονος γιος του ταγματάρχη.

Σε ανακοίνωση της αστυνομίας γίνεται λόγος για «απρόσεκτο χειρισμό πυρομαχικών», ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

