Οι υπογραφές του Μπάιντεν: Ουκρανία, Ισραήλ και η απαγόρευση του TikTok

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, υπέγραψε το πακέτο εξωτερικής βοήθειας ύψους 95 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν καθώς, επίσης, και τη διάταξη που μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση του TikTok.

Το πράσινο φως για το πακέτο - μαμούθ έρχεται μετά από μήνες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από το Κογκρέσο να επιτρέψει την κατεπείγουσα χρηματοδότηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς αλλά και για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις όποιες τυχόν απειλές της Κίνας στον Ινδοειρηνικό.

Σε ό,τι αφορά στην Ουκρανία, ο νόμος προβλέπει τη χορήγησης βοήθειας ύψους σχεδόν 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τζο Μπάιντεν εξήγησε ότι το στρατιωτικό υλικό θα σταλεί «εντός των προσεχών ωρών» ενώ, υπογράμμισε ότι «δεν θα υποκλιθούμε σε κανέναν και σίγουρα όχι στον Βλάντιμιρ Πούτιν».

Από τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια, τα 23,2 εξ αυτών προορίζονται για τον αμερικανικό στρατό προκειμένου να αναπληρώσει τα αποθέματα στρατιωτικού οπλισμού και πυρομαχικών που έχει προμηθεύσει το Κίεβο, ενώ τα 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν στην παροχή της οικονομικής δυνατότητας στην Ουκρανία ώστε να είναι σε θέση να αγοράσει όπλα. Τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν χορήγηση βοήθειας ως δάνειο.

«Ανεξάρτητα από το τι λέει ο καθένας, κερδίζουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ζωές από τις ρωσικές επιθέσεις», δήλωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρώην Τουίτερ ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για το Ισραήλ, το οποίο -βάσει του νόμου- αναμένεται να λάβει 26 δισεκατομμύρια δολάρια, τα περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια εξ αυτών θα διατεθούν για την αναπλήρωση των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας της χώρας αλλά και για πρόσθετες αγορές όπλων. Το Ισραήλ λαμβάνει κάθε χρόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρατιωτική βοήθεια συνολικού ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και για την Ουκρανία αλλά και για το Ισραήλ προβλέπονται, επίσης, 26 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα δοθούν για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια προορίζονται για το Ισραήλ και θα πρέπει, όπως ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, «η βοήθεια να φτάσει δίχως καθυστερήσεις στους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας» για να προσθέσει πως «θα εγγυηθούμε και θα παραδώσουμε αμέσως αυτή τη βοήθεια, όπως τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και πόσιμο νερό».

Σε ό,τι αφορά στην Ταϊβάν θα διατεθεί συνολικά το ποσό των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο όμως θα μοιραστεί και σε άλλους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Ήδη το Πεκίνο αντέδρασε με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών να κάνει λόγο «για σοβαρή παραβίαση της αρχής της ενιαίας Κίνας» που όπως είπε «στέλνει λάθος μήνυμα» για να συμπληρώσει ότι «η νέα αυτή βοήθεια απλώς θα οξύνει την ένταση και θα αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης και στις δύο πλευρές του Στενού της Ταϊβάν». Από την πλευρά της, η Ταϊπέι καλωσόρισε τη βοήθεια.

Την ίδια ώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη της πανεθνικής απαγόρευσης της δημοφιλούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμογής TikTok στην περίπτωση που η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η κινεζική ByteDance, δεν πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός των επόμενων 9 μηνών.

Βάσει του νομοσχεδίου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορεί, εάν το θελήσει, να παρατείνει για επιπλέον 90 ημέρες την προθεσμία, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η απαγόρευση του TikTok από τα appstores στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή σε έναν χρόνο, ακριβώς.

Εκπρόσωπος του TikTok με γραπτή ανακοίνωση κάνει λόγο για έναν «αντισυνταγματικό νόμο» και επισημαίνει ότι η εταιρεία θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να τον αμφισβητήσει.

Εάν η εν λόγω εφαρμογή διαμοιρασμού βίντεο απαγορευθεί και συνεπώς αποσυρθεί από τα app stores στη χώρα, οι χρήστες που θα την έχουν ήδη «κατεβασμένη» θα μπορούν να συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν αλλά δεν θα είναι πλέον σε θέση να «κατεβάζουν» νέες ενημερώσεις ενώ, εάν θέλουν να την εγκαταστήσουν σε νέα συσκευή δεν θα έχουν, πλέον, αυτή τη δυνατότητα.

Όπως πολλές άλλες εφαρμογές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, το TikTok συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες του. Ωστόσο, η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα έχει μπει στο μικροσκόπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες για το πόσα στοιχεία συλλέγει αλλά και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.

Oι επικριτές του TikTok στη χώρα εκφράζουν την ανησυχία τους πως τα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες είναι διαθέσιμα στην κινεζική κυβέρνηση, γεγονός το οποίο η ByteDance αρνείται κατηγορηματικά.

Πηγή: skai.gr

