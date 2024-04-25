Οι εντάσεις συνεχίζονται στον νότιο Λίβανο

«Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) μας ενημέρωσε ότι οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στο νότιο μέρος της χώρας", ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, τονίζοντας ότι οι καθημερινές ανταλλαγές πυρών (σ.σ. Ισραήλ-Χεζμπολά) συνεχίζονται κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, παραβιάζοντας επανειλημμένα την παύση των εχθροπραξιών και την απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας (2006).

«Η UNIFIL επαναλαμβάνει την έκκλησή της να σταματήσουν αυτές οι ανταλλαγές πυρών καθώς και όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση» ανέφερε ο κ. Χακ.

Ενώ οι εντάσεις συνεχίζονται, ο επικεφαλής της UNIFIL και διοικητής των κυανοκράνων, ο ισπανός στρατηγός του πεζικού Αρόλδο Λάθαρο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με πολίτες, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών ηγετών στην Τύρο. Ο στρατηγός Λάθαρο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή υποστήριξή τους στην UNIFIL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

