Αϊτή: Εντός της ημέρας θα ορκιστεί και θα αναλάβει το συμβούλιο μετάβασης

Η τελετή της ορκωμοσίας και της ανάληψης των καθηκόντων του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου μετάβασης στην Αϊτή, που αναμενόταν εδώ κι εβδομάδες, θα γίνει το πρωί (τοπική ώρα) στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του απερχόμενου πρωθυπουργού της χώρας Αριέλ Ανρί χθες Τετάρτη.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες από το γραφείο του κ. Ανρί αναφέρεται πως η τελετή θα γίνει στην επίσημη έδρα του πρωθυπουργού, τη Villa d'Accueil, κι όχι στο Palais National, την έδρα της προεδρίας στο κέντρο της πόλης, που έγινε στόχος επανειλημμένων επιθέσεων συμμοριών τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα, ο ισχυρός αρχηγός συμμαχίας συμμοριών Τζίμι Σεριζιέ, γνωστός επίσης ως «Μπάρμπεκιου», πρώην αξιωματικός της αϊτινής αστυνομίας, απαίτησε αντιπρόσωποι του οργανωμένου εγκλήματος να πάρουν μέρος στις συνομιλίες για το πολιτικό μέλλον της Αϊτής.

Το συμβούλιο μετάβασης αναμένεται αφού αναλάβει, να ονομάσει νέο, υπηρεσιακό πρωθυπουργό, που με τη σειρά του θα σχηματίσει κυβέρνηση η οποία θα κληθεί να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη και κατόπιν να οργανώσει εκλογές στη χώρα της Καραϊβικής. Ωστόσο η ορκωμοσία και η ανάληψη των καθηκόντων του οργάνου καθυστέρησε εβδομάδες, εν μέσω παρασκηνιακών προσπαθειών διαφόρων πολιτικών δυνάμεων για περισσότερο έλεγχο.

Η ίδρυσή του θεωρείται το πρώτο βήμα της διαδικασίας για να τερματιστεί το χάος στη χώρα της Καραϊβικής, που αποδίδεται στην ισχυροποίηση συμμοριών που πολεμούν για εδάφη κι εξουσία και στην απουσία των κρατικών θεσμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

