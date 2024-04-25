OHE: Ο θαλάσσιος διάδρομος της Κύπρου βοήθησε τη Γάζα, αλλά δεν αρκεί

Η ανώτερη συντονίστρια ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τη Γάζα, Ζίγκριντ Κάαχ, ενημέρωσε χθες Τετάρτη τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στην περιοχή.

Τους τελευταίους μήνες, η κυρία Κάαχ συζήτησε λεπτομερείς προτάσεις με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου, για την επιτάχυνση και τον εξορθολογισμό της παράδοσης αγαθών στη Γάζα και τη διασφάλιση συνεπούς διαδρόμου προμηθειών για ασφαλή διανομή σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Όσον αφορά στην Κύπρο, η Ζίγκριντ είπε ότι "ο θαλάσσιος διάδρομος της Κύπρου λειτούργησε προσθετικά στην διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Δεν μπορεί όμως ποτέ να υποκαταστήσει τις παραδόσεις μέσω ξηράς. Οι χερσαίες διαδρομές είναι ο μόνος τρόπος για να μεταφέρουμε τον κύριο όγκο των απαραίτητων προμηθειών".

"Οι προετοιμασίες για την κατασκευή (...) προβλήτας στις ακτές της Γάζας προχωρούν, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και άλλων κρατών μελών. Ο ΟΗΕ έχει περιγράψει τις παραμέτρους βάσει των οποίων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διανομή βοήθειας μέσω αυτού του διαδρόμου. Το γραφείο μου έχει προτείνει μηχανισμό χρηματοδότησης πολλών δωρητών και παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον θαλάσσιο διάδρομο για να διασφαλίσει τον πλήρη συντονισμό με τις επιτόπιες επιχειρήσεις στη Γάζα. Παρατηρητές του ΟΗΕ έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο ως μέρος του Μηχανισμού 2720", τόνισε η Ζίγκριντ Κάαχ.

Για τη συντονίστρια, η UNRWA (το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή σωτήριας ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην υγεία και την εκπαίδευση, στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

"Ως εκ τούτου, η UNRWA είναι αναντικατάστατη και απαραίτητη ως ανθρωπιστική σανίδα σωτηρίας και πρέπει να της επιτραπεί να εκπληρώσει την εντολή της", επέμεινε.

Ανέφερε ότι την 5η Απριλίου, η ισραηλινή κυβέρνηση ανέλαβε αρκετές δεσμεύσεις για τη βελτίωση της παροχής βοήθειας, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας. Έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων η αύξηση του όγκου της βοήθειας που εκκαθαρίστηκε, επιθεωρήθηκε και πέρασε στη Γάζα, το προσωρινό άνοιγμα της διέλευσης Έρετς και το άνοιγμα του λιμένα της Ασντότ για ανθρωπιστικά αγαθά, μια αύξηση του αριθμού φορτηγών που εισέρχονται στη Γάζα απευθείας από την Ιορδανία μέσω γέφυρας όπως και αυξημένη πρόσβαση στον Βορρά, η προετοιμασία άλλων βόρειων διασταυρώσεων, η συνεχής χρήση της Πύλης 96, η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των διασταυρώσεων Κερέμ Σαλόμ και Νιτσάνα, η επανέναρξη των εργασιών αρτοποιείων στη βόρεια και κεντρική Γάζα και η επισκευή της γραμμής ύδρευσης Ναχάλ Οζ.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής η κυρία Κάαχ επισήμανε ακόμη ότι ο ΟΗΕ βρίσκεται σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και για άλλα μέτρα που χρειάζονται επείγουσα ή συνεχή εφαρμογή. Αυτά περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν σημεία ελέγχου, επισκευή δρόμων, έγκαιρες εκκαθαρίσεις για να επιτραπεί η πραγματοποίηση κινήσεων ανθρωπιστικής συνοδείας όπως έχει προγραμματιστεί, έγκριση πρόσθετων συσκευών επικοινωνίας, τεθωρακισμένων οχημάτων και ανταλλακτικών για κρίσιμο εξοπλισμό. Επανέλαβε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας για την απομάκρυνση γιατρών και τραυματιών είναι εξίσου επείγουσα.

"Η παροχή βοήθειας σε κλίμακα απαιτεί λειτουργικό σύστημα ανθρωπιστικής κοινοποίησης - και βελτιωμένη και άμεση επικοινωνία μεταξύ ανθρωπιστών και στρατιωτικών φορέων λήψης αποφάσεων επί τόπου. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη αποκλιμάκωση είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους ανθρωπιστικούς φορείς στο πεδίο. Αυτός ο κατάλογος βασικών μέτρων δεν είναι εξαντλητικός. Η εφαρμογή είναι επείγουσα" είπε η κ. Κάαχ.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Ζίγκριντ Κάαχ αναφέρθηκε στους κινδύνους ενδεχόμενης χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού στη Ράφα.

"Θα ήθελα να επαναλάβω τη σοβαρή ανησυχία των Ηνωμένων Εθνών για την προοπτική ισραηλινής επιχείρησης στη Ράφα", που "θα συνέτεινε στη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική καταστροφή, με συνέπειες για τους ανθρώπους που έχουν ήδη εκτοπιστεί και υπομένουν σοβαρές κακουχίες και βάσανα. Η ικανότητα του ΟΗΕ να προσφέρει θα περιοριστεί", προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

